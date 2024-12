Chuvas paralisam captação e afetam o abastecimento em Matinhos

A Sanepar informa que em razão das fortes chuvas a captação de água do município de Matinhos ficou paralisada por mais de sete horas durante a noite de sábado (28) e madrugada deste domingo (29). Por esta razão, os níveis dos reservatórios baixaram durante este domingo. Para poder recuperar os níveis do sistema de armazenamento, a Companhia está fazendo manobras no sistema de distribuição.

Poderá ocorrer falta temporária de água ou oscilação na pressão nas regiões dos balneários Caiobá, Vila Nova, Tabuleiro, Riviera, Praia Grande, Saint Etiene, Flamingo, Betaras, Inajá, Solimar, Albatroz, Costa Azul, e Ipacaraí, em Matinhos, e no balneário Prainha, no município de Guaratuba.

A previsão é que a recuperação dos níveis e a normalização no fornecimento de água ocorram gradativamente durante a madrugada de segunda-feira (30).

Em situações como esta, priorize a água tratada para higiene e alimentação. Adie serviços que não sejam essenciais.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, e-mail [email protected] ou ainda pelo whatsapp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.