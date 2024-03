Cinema na Praça recomeça viagem dia 14 de março em Doutor Ulysses

Com 400 cadeiras e pipoca de graça para o público, projeto leva sessões de filmes gratuitamente a cidades que não tem salas de cinema. O Cinema na Praça já passou por 6 cidades do litoral e até outubro terá percorrido 65 em todo o estado do Paraná

Sessões atraíram grande público dos bairros de Guaratuba, no Parque Municipal, em fevereiro| foto: Danilo Côrrea Pinheiro – Casa do Verbo

O projeto CINEMA NA PRAÇA já levou sessões gratuitas ao ar livre para mais 10 mil pessoas no litoral paranaense em fevereiro desse ano, e no mês de março percorrerá outras seis cidades do Paraná. São elas: Doutor Ulysses, Rio Branco do Sul, Balsa Nova, Campo do Tenente, Agudos do Sul e Piên.

A segunda das oito etapas do giro que a Caravana Cultural que a agência Casa do Verbo está fazendo pelo Paraná começa na quinta-feira, 14 de março em Doutor Ulysses, município do Vale do Ribeira. Lá serão exibidos dois filmes no Campo Central da Avenida São João Batista.

A programação começa às 19 horas com o filme infantil dirigido pelo brasileiro Rafael Ribas. “LINO – UMA AVENTURA DE SETE VIDAS” narra a história de um jovem que ganha a vida como animador de festas infantis. Cansado da rotina maçante e cheio de acidentes, ele busca ajuda mística para mudar de vida.

As 21 horas acontece a projeção de “O PALHAÇO”. O filme é dirigido pelo ator Selton Mello e mostra as aventuras de Benjamim; um jovem que trabalha no Circo Esperança junto com seu pai Valdemar – vivido pelo ator Paulo José. Juntos, eles formam a dupla de palhaços Pangaré & Puro Sangue que fazem a alegria da plateia. Os dois filmes serão exibidos também nas outras cinco cidades da região.

CONFIRA NA ARTE ABAIXO AS DATAS E HORÁRIOS DA PROGRAMAÇÃO NAS OUTRAS CIDADES DA REGIÃO

arte – ANDRÉ PEREIRA – CASA DO VERBO

SOBRE O PROJETO:

O projeto Cinema na Praça da Secretaria Estadual de Cultura do Governo do Paraná em sua quarta edição é realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo através do Ministério da Cultura do Governo Federal e executado pelo Casa do Verbo Assessoria em Gestão Cultural.

A Caravana Cultural mobiliza uma grande equipe de profissionais que até o mês de outubro de 2024 levarão sessões de cinema a espaços públicos de 65 cidades paranaenses que não possuem salas de cinema.

Uma carreta baú equipada com um moderno sistema de exibição cinematográfica, contendo painel de Led de 2,5m x 6m, iluminação e sistema de som de alta qualidade, estacionará no local escolhido para a realização do projeto.

O “Cinema na Praça” também pensou na comodidade do público, e oferecerá 400 cadeiras e cinquenta tatames. Uma barraca inflável com a identificação visual do projeto servirá de espaço para que o público faça fotos para postar em redes sociais.

O público que comparecer às exibições do “Cinema na Praça”, também vai poder ter pipoca de graça, e para recolher os resíduos produzidos, a organização disponibilizará oito lixeiras que serão dispostas em pontos estratégicos. Entre outras medidas que visam respeitar o meio-ambiente, está a divisão das rotas que limita a distância máxima entre todas as cidades a serem percorrida em 60km

As medidas de acessibilidade para pessoas PCD, também serão respeitadas. As projeções do projeto “Cinema na Praça”, contarão com equipamento para audiodescrição para atender o público cego ou com visão reduzida e também com legendas descritivas para o acesso de pessoas com deficiência auditiva.

VEJA AINDA QUAIS SÃO TODAS AS OUTRAS CIDADES DO PARANÁ POR ONDE O CINEMA NA PRAÇA VAI PASSAR ATÉ OUTUBRO

Fonte: O Fato Maringá