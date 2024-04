Nova Santa Bárbara será a 1ª das 11 cidades do Cinema na Praça em abril

Projeto do Governo do Paraná, com recursos da Lei Paulo Gustavo, executado pela empresa maringaense Casa do Verbo já levou exibições para 13 mil pessoas em doze cidades do estado

Em Piên, mais de 1 mil pessoas assistiram aos dois filmes, no mês de março | fotos: Casa do Verbo

Financiado pela Lei Paulo Gustavo através do Ministério da Cultura do Governo Federal, o projeto Cinema na Praça do Governo do Paraná, no lote executado pela empresa maringaense Casa do Verbo, já levou cinema de graça às praças de 12 municípios nos meses de fevereiro e março desse ano.

Em abril, a terceira rota da Caravana Cultural começa dia 16 na Praça Central de Nova Santa Bárbara, município de pouco mais de 4 mil habitantes que fica a 72km de Londrina.

Os filmes escolhidos por votação popular online para serem exibidos em Nova Santa Bárbara e também nas outras dez cidades por onde o Cinema na Praça passará no mês de abril foram, “As aventuras do Avião Vermelho” e “O Palhaço”.

Depois de Nova Santa Bárbara, a carreta do Cinema na Praça ainda vai visitar as seguintes cidades no mês de abril:

As informações sobre os locais e horários das exibições dos filmes em cada cidade podem ser lidas no site do projeto – cineparana.com.br.

A carreta baú da Casa do Verbo usada para projetar os filmes, está equipada com um moderno sistema de exibição cinematográfica, contendo painel de Led de 2,5m x 6m, iluminação e sistema de som de alta qualidade.

O público terá à disposição 400 cômodas cadeiras, cinquenta tatames para as crianças, barraca inflável com a identificação visual do projeto para fazer fotos e postar em redes sociais e pipoca de graça.

Para garantir a acessibilidade a todos, os filmes contam com linguagem de sinais (Libras), e também são distribuídos fones com áudio descrição e fones abafadores para autistas.

Fonte: O Fato Maringá