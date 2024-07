Cinema na Praça visita mais 4 cidades do noroeste a partir de quarta (24)

Equipe da Casa do Verbo comemora conclusão das exibições em 44 cidades e se prepara para levar projeções a mais 21 até o final de setembro

Público em Guporema | foto: André Pereira

A equipe de profissionais da Casa do Verbo, agência Cultural que está levando o projeto Cinema na Praça a 65 cidades do Paraná comemora o completamento de quase 70% da missão. Guaporema, cidade que fica a 40km de Paranavaí e que tem pouco mais de 2 mil habitantes, foi a 44ª cidade a receber as exibições gratuitas de filmes nacionais através do projeto do Governo do Paraná. As exibições aconteceram neste domingo. Na primeira sessão foi projeto o filme infantil “As Aventuras do Avião Vermelho” e na segunda, O PALHAÇO com o ator e diretor Selton Mello.

Mais de 350 pessoas assistiram às duas exibições; parece pouco, mas é 15% da população da cidade. No total, o projeto na programação executada pela Casa do Verbo já levou cinema a 34 mil paranaenses que vivem em cidades que não possuem salas de exibição de filmes.

Vai ser na Praça da Rodoviária a partir das 18h e em Mirador, cresce a expectativa para a chegada do projeto Governo do Paraná que tem financiamento da Lei Paulo Gustavo através do Ministério da Cultura do Governo Federal. O público vai ter a disposição 400 cadeiras, 50 tatames para a criançada, telão gigante de led, som de última geração, banheiros químicos e pipoca de graça. Na primeira sessão será exibido filme infantil “As Aventuras do Avião Vermelho”; e na segunda sessão será a vez de “O PALHAÇO”.

CONFIRA AS CIDADES POR ONDE O CINEMA NA PRAÇA AINDA VAI PASSAR NO MÊS DE JULHO

Até o final de setembro, o Cinema na Praça ainda vai passar por mais 21 cidades do Paraná.

ESTRUTURA OFERECE CONFORTO AO PÚBLICO

Uma carreta baú equipada com um moderno sistema de exibição cinematográfica, contendo painel de Led de 2,5m x 6m, iluminação e sistema de som de alta qualidade estacionará no local escolhido para a realização do projeto.

O “Cinema na Praça” também pensou na comodidade do público, e oferecerá 400 cadeiras e cinquenta tatames. Uma barraca inflável com a identificação visual do projeto servirá de espaço para que o público faça fotos para postar em redes sociais.

O público que comparecer às exibições do “Cinema na Praça”, também vai poder ter pipoca de graça, e para recolher os resíduos produzidos, a organização disponibilizará oito lixeiras que serão dispostas em pontos estratégicos. Entre outras medidas que visam respeitar o meio-ambiente, está a divisão das rotas que limita a distância máxima entre todas as cidades a serem percorrida em 60km.

As medidas de acessibilidade para pessoas PCD, também serão respeitadas. As projeções do projeto “Cinema na Praça”, contarão com equipamento para audiodescrição para atender o público cego ou com visão reduzida e também com legendas descritivas para o acesso de pessoas com deficiência auditiva.

As informações sobre os locais e horários das exibições dos filmes em cada cidade podem ser lidas no site do projeto.

Fonte: O FATO Maringá