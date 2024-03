Público lota Cinema na Praça em Balsa Nova, que chega hoje a Campo do Tenente

Mais de 1 mil pessoas lotaram no sábado, 16, as duas sessões do Cinema na Praça em Balsa Nova, nona cidade das 59 que a Casa do Verbo Assessoria em Gestão Cultural deve levar o evento até o final de setembro desse ano.

A primeira sessão começou pontualmente às 20h e paralelamente a administração municipal da cidade programou uma feira gastronômica que acrescentou brilho ao evento.

Público de Balsa Nova lotou as duas sessões do Cinema na Praça | foto: Casa do Verbo

Hoje (terça-feira) 19, o Cinema na Praça chega a Campo do Tenente, onde a Equipe Cultural da Caravana do Casa do Verbo já está trabalhando para oferecer a melhor qualidade técnica e comodidade ao público.

A Casa do Verbo disponibiliza 400 cadeiras ao público que tem acesso a banheiros químicos e pipoca de graça para acompanhar as duas sessões.

O PROJETO

O projeto Cinema na Praça é realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo – através do Ministério da Cultura do Governo Federal e realizado no Paraná pelo Governo do Estado através da Secretaria Estadual de Cultura, com produção à cargo da Casa do Verbo Assessoria em Gestão Cultural.

Uma carreta baú equipada com um moderno sistema de exibição cinematográfica, contendo painel de Led de 2,5m x 6m, iluminação e sistema de som de alta qualidade estacionará no local escolhido para a realização do projeto.

