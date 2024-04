Vai ter “Cinema na Praça” neste sábado em Siqueira Campos

Evento do Governo do Paraná conta com financiamento da Lei Paulo Gustavo através do Ministério da Cultura do Governo Federal e é realizado pela Agência Cultural Casa do Verbo em 65 cidades do Paraná

Foto: Danilo Pinheiro | Casa do Verbo

A população da Carlópolis compareceu em massa para assistir às duas sessões de filmes do projeto Cinema na Praça, nesta sexta-feira (19). Mais de 1 mil pessoas assistiram as exibições que aconteceram na Praça Leovegildo Salles.

O evento em Carlópolis aconteceu simultaneamente com a Feira da Lua. Esta foi a primeira vez que um projeto Cultural dessa magnitude chega à cidade que tem pouco mais de 15 mil habitantes que fica a 180km de Londrina.

O prefeito Hiroshi Kibo falou durante a abertura do evento e elogiou a iniciativa do Governo do Paraná de trazer oportunidades culturais para a cidade. Fizeram coro às palavras do prefeito, a diretora de Cultura Veronica Parmesan e a secretaria de educação, Glaucia Keila Cabral.

A caravana de profissionais da Cultura da Agência Casa do Verbo vai estacionar neste sábado (20), a carreta do Projeto Cinema na Praça no pátio do Santuário do Senhor Bom Jesus da Cana Verde em Siqueira Campos.

Serão exibidos gratuitamente dois filmes nacionais com classificação livre e indicados para toda a família.

Um enorme telão de led e um moderno sistema de som, garantem ao público qualidade de um verdadeiro cinema. Quem vier terá também 400 cômodas cadeiras à disposição e pipoca de graça.

A organização conta também com banheiros químicos, filmes com linguagem de sinais (Libras), e também são distribuídos fones com áudio descrição para pessoas cegas, além fones abafadores para autistas.

Na primeira sessão, as 7 da noite, será exibido “As aventuras do Avião Vermelho”. O filme infantil narra as aventuras de um menino de 8 anos a bordo um avião para salvar o Capitão Tormenta. As 9 da noite será a vez de “O Palhaço”; filme dirigido e protagonizado pelo ator Selton Mello.

O Projeto Cinema na Praça já levou exibições para mais de 16 mil pessoas de 14 cidades do Paraná. Até o final de setembro, a carreta terá visitado 65 cidades do estado.

No mês de abril, o Cinema na Praça já passou por Nova Santa Bárbara, Assaí, Barra do Jacaré e Carlópolis. Neste sábado estará em Siqueira Campos e depois segue para Jaboti, 24/04 – Japira, 25/04 – Guapirama, 26/04 – Jundiaí do Sul (27/04) e encerra dia 28/04 em Congonhinhas.

Fonte: O Fato Maringá