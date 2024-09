Ciudad del Este espera receber até 240 mil turistas no Black Friday

Uma das maiores datas do comércio de Ciudad del Este, a Black Friday espera repetir os números do ano passado e receber até 240 mil turistas entre 14 e 17 de novembro. O comércio paraguaio é reticente em divulgar o número de visitantes e os valores movimentados no período, mas a imprensa do país vizinho calculou US$ 300 milhões em vendas no passado. Oficialmente a expectativa gira em torno de 160 mil visitantes nos quatro dias de descontos

A capital do Alto Paraná no Paraguai é a maior cidade (304.282 moradores) da tríplice fronteira formada ainda pela brasileira Foz do Iguaçu (258.248 habitantes), pelas paraguaias Presidente Franco (104.677) e Hernandarias (79.735 ) e Puerto Iguazú (105.268) na Argentina. Uma população de 852.310 habitantes. “Esta iniciativa não só busca impulsionar o comércio local, mas também fortalecer a imagem da capital departamental como um centro chave para o turismo de compras”, disse Said Taiyen, presidente da comissão organizadora do evento.

A black friday está na sua 13ª edição é, segundo os organizadores, a data mais importante de Ciudad del Este, a frente do período de Natal e de outros feriados. “Neste ano, também tivemos a crazy week em maio que coincidiu com o dia das mães no Brasil e no Paraguai e com a data de independência do país”, disse Armando Nagib Gazzaoui, um dos coordenadores do evento.

Descontos

Com descontos de 10% a 70% na maioria dos produtos comercializados (eletrônicos, bebidas, celulares, roupas de grife, perfumes, brinquedos e itens de decoração), segundo Armando Gazzaoui, as duas datas se consolidaram no turismo de compras da região. “Apesar da baixa temporada, a crazy week recebeu 90 mil visitantes e também está consolidada”.

Mesmo com a expectativa conservadora, Arnando Gazzaoui admite que o número de visitantes pode chegar a 240 mil, o que pode ser verificado no aumento dos patrocinadores e de lojistas inscritos na semana de vendas. “Já batemos o recorde de inscrições. As lojas participantes estarão identificadas com decorações personalizadas, com emblemas e logomarca da Câmara de Comércio de Ciudad del Este”, disse ele.

Além das vendas nas lojas de departamentos, shoppings, empresas, a semana vai mobilizar os prestadores de serviços de transportes, apresentações culturais e artísticas, a gastronomia e artesanato guarani.

Para a segurança dos turistas, a Polícia Nacional, a Defesa de Direitos dos Consumidores e o Ministério Público já fizeram planos de prevenção e ação imediata em caso de qualquer situação. O Corpo de Bombeiros e a Cruz Vermelha estarão presentes para garantir assistência em caso de acidentes. A feira será ampliada e incrementada com artesanatos locais.