Pontal do Paraná e Morretes levam destino Litoral à Feira de Turismo do Paraguai

Pontal também participou da FIT Buenos Aires | Foto: Eduardo Aguiar/Setu-PR

As prefeituras de Pontal do Paraná e de Morretes são as representantes do Litoral na Feira Internacional de Turismo do Paraguai (Fitpar 2024), que acontece de 11 a 13 de outubro (sexta a domingo), em Assunção, capital do país.

Classificada como uma das principais feiras turísticas globais pela Organização Mundial do Turismo (OMT), a Fitpar ocupa os salões do Convention Center Mariscal e reúne um grande número de empresas e instituições de todo o mundo, tornando-se durante alguns dias o principal centro de negócios turísticos de toda a América Latina.

O governo estadual também participa, por meio do Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do turismo paranaense. Para o Paraná, o evento tem especial importância, haja vista que o Paraguai é o maior emissor de turistas estrangeiros para o estado – em 2023 foram mais de 348 mil visitantes paraguaios; somente no primeiro semestre deste ano já foram 219 mil.

Nesta edição da Fitpar, o Viaje Paraná leva para seu estande outras 20 empresas, instituições e órgãos públicos que trabalham em alguma área do turismo paranaense, que se credenciaram por meio de uma manifestação de interesse.

Entre eles estão as prefeituras de Pontal do Paraná, Morretes e Foz do Iguaçu, Companhia de Atendimento ao Turista de Foz do Iguaçu, Instituto Municipal de Turismo de Curitiba, Curitiba Convention & Visitors Bureau, Parque Vila Velha, Brasul Trips, Paraná Tour, Culture Mundo Guarani, EB Agência de Viagens, Personal Brasil Operadora; hotéis LAS, Viale, San Juan, Vivaz Cataratas, Interludium Iguassu, Bristol, Recanto Cataratas e Maestro Thermas Park Hotel.

Foto: Fitpar

Rota aérea Curitiba-Assunção

Antes da abertura da Fitpar 2024, a CCR Aeroportos e o Viaje Paraná unem forças para promover, no evento, a nova rota aérea entre Assunção e Curitiba, que será operada pela Azul Linhas Aéreas a partir de dezembro, com uma série de ações voltadas ao trade turístico do Paraguai.

Nesta quinta-feira (10), as duas instituições reúnem em Curitiba um grupo de agentes de viagens e outros players do turismo da capital paraguaia para uma capacitação sobre as belezas, atrações e experiências turísticas do Paraná, além da estrutura do Estado para grandes eventos de negócios.

A rota contará com voos diretos às terças-feiras e sábados, operados por aeronaves Embraer E2, com capacidade para 136 passageiros. Os novos voos têm como objetivo atender ao crescente fluxo de turistas do Paraguai, que em 2023 enviou mais de 348 mil visitantes ao estado.

Barreado e cuca de banana foram destaques na FIT Buenos Aires

Foto: Eduardo Aguiar/Setu-PR

Em setembro, a Prefeitura de Pontal do Paraná também esteve presente na Feira Internacional do Turismo (FIT), em Buenos Aires, capital da Argentina.

Na ocasião, também participaram expositores locais, que levaram ao público itens e serviços paranaenses, como, o preparo e a degustação do Barreado, prato típico do Litoral do Estado.

Pela primeira vez o Paraná levou para a FIT comidas típicas do litoral: barreado e cuca de bala de banana de Antonina, ambos preparados pelo chef Rui Morschel na cozinha do Instituto Gastronômico das Américas, em Buenos Aires. As sessões de degustação lotaram o estande do Viaje Paraná e os sabores paranaenses encantaram brasileiros e estrangeiros.

O primeiro a provar o barreado foi o presidente da Embratur, Marcelo Freixo. “Não há maneira melhor de conhecer a cultura de um local do que pela culinária. E é bom demais esse prato; terei que voltar aqui no estande do Paraná a toda hora”, brincou.

Para os estrangeiros, a mistura de carne, farinha e banana causou um inicial estranhamento, logo depois transformado em exaltação. “A combinação da carne com a banana no início é estranha, porém deliciosa. Não estamos acostumados a misturar carne com fruta, mas este prato realmente me encantou”, disse Maria Dolores, aposentada moradora de Buenos Aires.

O chef Rui, um grande incentivador do uso de produtos e ingredientes legitimamente paranaenses na gastronomia, participou pela primeira vez deste tipo de evento. “Acredito que o primeiro passo é mostrar o que o Paraná tem, a nossa cultura e a nossa história relacionada com a comida, e na minha avaliação esse passo foi cumprido”, opinou. “Foi o nosso diferencial. De todos os estados brasileiros presentes na FIT, apenas o Paraná ofereceu degustação de um prato típico”.

Combinado à Caiçara de Guaratuba foi pioneiro

Fotos: Arquivo do Correio do Litoral

A degustação de pratos típicos em eventos de turismo na fronteira foi iniciada pela Prefeitura de Guaratuba, que levou para o Festival Internacional de Turismo das Cataratas, em Foz do Iguaçu, a degustação do “combinado de frutos do mar à caiçara”, um prato elaborado pelo chef e secretário municipal de Turismo, Vandir Esmaniotto, e pela diretora Debura Aquino.

Foi um dos grandes atrativos do evento e passou a ser reproduzido por outras cidades e estados no FIT Cataratas.

Era 2015 e a prefeita da época era Evani Justus, atual vice-prefeita eleita, uma incentivadora da divulgação do destino Guaratuba.

