Com doações dos funcionários, TCP cria biblioteca para incentivar a leitura

Julia, Khetelyn e Jennifer | fotos: Correio do Litoral

No dia 9 de abril foi comemorado o Dia Nacional da Biblioteca, que tem como principal objetivo incentivar a leitura como ferramenta base para a educação e formação do pensamento crítico.

Três dias depois, o Correio do Litoral foi conhecer uma iniciativa empresarial de promoção da leitura. Na sexta-feira (12), a reportagem foi até o Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP), um gigante do setor portuário, para ver sua (ainda) pequena biblioteca. Na visita, contamos com apoio de Vinicius Fin Valginhak, do Departamento de Marketing da empresa.

São 200 exemplares que cobrem as distintas áreas, da literatura às finanças, que os mais de 1.500 funcionários podem pegar emprestado. O acervo está na fase inicial e nós conversamos com três funcionárias representativas deste projeto.

Khetelyn Aline Cordeiro Viana, de 26 anos, é assessora de RH e foi quem teve a ideia. Ela conta que viu uma biblioteca em uma empresa parceira e achou que isso combinaria muito com a TCP. A maior empregadora privada do Litoral tem inclusive uma sala de descanso onde os funcionários também poderiam ler as obras, além de levar para casa no período de empréstimo – o que acabou acontecendo .

Foram vários meses para implantar o projeto, contando com apoio de diversos setores, como o de RH e Inovação, onde trabalha, de Marketing, em uma campanha de doação de livros, do Jurídico, na elaboração do termo de empréstimo, de Compras, na aquisição do armário, entre outros. A campanha de doação começou em janeiro e o resultado está nas mais de duas centenas de livros.

Uma das doadoras é Julia Teresa Bruch, analista de engenharia de 28 anos. Foi ela que trouxe um dos livros de finanças, junto com alguns de romance e de mistério. “Doei 9 livros. Gostei muito destes livros e acredito que doando, posso dar uma nova vida a essas obras, dando a oportunidade de novas pessoas se conectarem com as histórias”, contou. Julia acrescentou que pretende trazer novos exemplares quando for à casa dos pais, onde guarda alguns de seus livros. “

Esta iniciativa dentro da TCP facilita muito o acesso aos livros e pode ajudar a despertar o interesse de quem ainda não tem o hábito de ler. A leitura, além de ser um momento de lazer e entretenimento, ajuda a desenvolver a criatividade e o pensamento crítico”, comentou.

Jennifer da Silva Souza, de 27 anos, analista de qualidade, é uma empolgada usuária da biblioteca: “Gosto muito de ler, mas detesto ler online, e no meu orçamento não cabe comprar sempre livros para ler, e a minha rotina de trabalho, faculdade e família, não me permite ir a bibliotecas, mas quando na empresa, abriu a biblioteca, eu amei”, contou.

Jennifer destaca um dos motivos de as pessoas deixarem de ler e a importância de bibliotecas em locais de trabalho, além do curso dos livros: “É a oportunidade de ter acesso rápido a livros, sem afetar minha rotina e orçamentos”.