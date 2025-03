Com investimento de R$ 24 milhões, Pontal do Paraná ganha nova escola estadual

Foto: Clovis Santos / PMPPR

O governador Ratinho Junior autorizou na quinta-feira (20) a construção de uma nova unidade do Colégio Estadual Professora Renée Carvalho de Amorim, em Pontal do Paraná. Com investimento de aproximadamente R$ 24 milhões, a obra será viabilizada por meio do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar) e atenderá a crescente demanda por vagas na educação pública do município, que registrou o maior crescimento populacional da região, segundo dados do Censo 2022.

A nova escola no Balneário Ipanema contará com estrutura ainda mais moderna e completa, oferecendo condições de ensino de qualidade ainda maior para estudantes e professores, além permitir ampliação no número de matrículas da instituição de ensino que, hoje, atende mais de 700 estudantes.

“Essa é mais uma grande obra educacional na região. Há alguns dias entregamos o Colégio Estadual Deputado Aníbal Khury, em Guaratuba, e agora Pontal do Paraná terá uma nova unidade moderna. Temos a melhor educação do Brasil e queremos continuar na vanguarda nos próximos anos”, disse o governador Ratinho Junior.

A unidade será construída em um terreno 8 mil metros quadrados, doado pela Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná ao Estado em 2017. O espaço terá área total de mais de 4 mil metros quadrados incluindo 18 salas de aula, biblioteca, quadra poliesportiva coberta e descoberta, laboratórios de informática e ciências, além de ambientes pedagógicos e administrativos. A previsão é que a obra seja concluída até meados de 2026.

Projeto: Fundepar

“É uma escola muito esperada pela comunidade, que vai contar com 4.800 metros quadrados de construção, um investimento muito alto com todos os ambientes que uma escola necessita. Essa estrutura vai poder absorver mais de 1.200 alunos”, disse a diretora-presidente do Fundepar, Eliane Carmona.

Com informações da Prefeitura de Pontal do Paraná e AEN