Com investimento de R$ 3,4 milhões, Pontal reforça infraestrutura contra chuvas

Fotos: Divulgação

A Prefeitura de Pontal do Paraná deu início a uma obra de drenagem urbana para reduzir os problemas de alagamento em áreas sensíveis do município, fortemente impactadas pelas chuvas intensas deste ano.

Com um investimento de R$ 3,4 milhões, recursos do Governo do Estado e uma contrapartida da Prefeitura, o projeto visa a instalação de novas galerias de concreto armado com medidas de 1,5m x 1,5m, totalizando 822 metros de extensão distribuídos em 30 passagens estratégicas para o escoamento de água.

As obras começaram na rua Plínio Tourinho, em Praia de Leste, e seguem em direção aos bairros Jardim Jacarandá e Canadá. As novas galerias substituirão as manilhas antigas, dobrando a capacidade de fluxo de água, o que contribuirá para a redução de alagamentos e a melhoria da drenagem em áreas críticas.

Além da instalação das galerias, o projeto inclui serviços de terraplanagem, construção de base e sub-base, drenagem e revestimento, entre outros.

“Esse investimento em drenagem urbana é fundamental para garantirmos a segurança e o bem-estar dos moradores, especialmente em áreas que sofrem com alagamentos. Estamos unindo forças para implementar soluções duradouras e preparar Pontal do Paraná para enfrentar os desafios impostos pelas chuvas intensas, melhorando a infraestrutura e a qualidade de vida de nossa população,” destacou o prefeito Rudão Gimenes.

Essa obra é fruto de um trabalho conjunto entre a Prefeitura e o Governo do Estado, reafirmando o compromisso com o desenvolvimento urbano e a proteção das áreas residenciais e comerciais contra problemas causados por alagamentos.