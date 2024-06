Com pré-candidatura pacificada, Sâmis acelera pré-campanha a prefeito de Foz do Iguaçu

Tribunal de Justiça publica íntegra do acórdão que aceitou, por unanimidade, recurso de ex-prefeito que diz ter “acolhida fantástica” nos bairros

Sâmis ao lado do pai, também ex-prefeito Dobrandino da Silva

O ex-prefeito Sâmis da Silva (PSDB) afirmou neste domingo (23) que sua pré-candidatura, juridicamente, está pacificada na justiça e que intensificou a pré-campanha nos bairros de Foz do Iguaçu. Nesta sexta-feira (21), o Tribunal de Justiça do Paraná publicou a íntegra do acórdão da 5ª Câmara Cível que acatou o recurso do ex-prefeito e por unanimidade o liberou a participar das eleições de prefeito de Foz do Iguaçu.

Sâmis é pré-candidato a prefeito com apoio ainda do CD, MDB e SD. “Nós temos uma agenda intensa de pré-campanha e entre uma agenda e outra, resolvi parar e gravar rápido vídeo que julgo importante. Há muitas fake news e muitos boatos se espalhando pela internet a respeito da minha pré-candidatura. A minha pré-candidatura, juridicamente, está pacificada há muito tempo”, disse o ex-prefeito nas redes sociais.

“Eu jamais levaria a cidade para uma aventura como aconteceu no passado, como outro levou e está tentando fazer de novo. Essa questão está pacificada. Vamos continuar com a agenda. Eu agradeço a todas as pessoas pela acolhida fantástica, um entusiasmo contagiante com a pré-campanha com os amigos, companheiros e pré-candidatos a vereadores”, completou o ex-prefeito.

Chapas de vereadores

Na íntegra o acórdão diz: “Ante o exposto, acordam os desembargadores da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade, em julgar conhecido o recurso e provido de Sâmis da Silva. O julgamento foi presidido pelo desembargador Leonel Cunha, sem voto, e dele participaram os desembargadores Ramon De Medeiros Nogueira (relator), Rogério Etzel e Carlos Mansur Arida”.

O PSDB e o Cidadania vão homologar a candidatura de Sâmis da Silva e chapa de 16 candidatos a vereador em convenção a ser marcada nos primeiros dias de agosto. O MDB e Solidariedade já fecharam apoio ao ex-prefeito e vão apresentar chapa completa de vereadores, com 16 candidatos cada. “Temos mais de 70 pré-candidatos e os quatro partidos, ressalvando a independência de cada um, estão trabalhando, conversando com os pré-candidatos. Teremos mais de 48 candidatos a vereador, lideranças dos bairros, professores, empresários e estudantes. Serão chapas representativas que vão eleger a maioria das 15 vagas na Câmara Municipal”, disse.

O ex-prefeito disse ainda que está conversando com os outros partidos para formar uma frente ampla na disputa pela prefeitura de Foz do Iguaçu. “Como, pela primeira vez, temos a possibilidade de segundo turno, é legítimo que cada partido dispute a prefeitura com candidatura própria e uma aliança mais ampla fique para o segundo turno. Mesmo assim, o PSDB, o Cidadania, MDB e Solidariedade estão conversando com outros partidos na busca da unidade, de uma candidatura forte, um projeto consistente para governar Foz do Iguaçu”, disse Sâmis da Silva.