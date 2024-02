Com previsão de chuva em Morretes, cinema será em local coberto

No domingo (25) e segunda (26) a carreta estaciona na Estação Ferroviária de Paranaguá, onde encerra as exibições no Litoral

Fotos: Léo Faria / Casa do Verbo

A segunda noite do projeto Cinema na Praça em Morretes, neste sábado (24), não vai ser mais em Sambaqui. A localidade rural fica a cerca de 20km do centro urbano e como há previsão de chuva para o horário das exibições, a organização do evento, em acordo com a administração municipal decidiu transferir o evento para um espaço coberto no Pátio da Prefeitura.

Praça lotada na primeira noite

Na primeira noite, sexta-feira (23), no Pátio da Prefeitura, que fica em frente à praça Rocha Pombo, ficou completamente lotado. O clima colaborou e até a lua cheia apareceu para premiar quem deixou suas casas para assistir às duas sessões que começaram pontualmente às 19h.

A sessão de Morretes foi também prestigiada pelo prefeito Júnior Brindarolli (PSD) e pelo diretor de projetos culturais André Lucas. Brindarolli ficou feliz de ver a praça cheia, agradeceu o público e a Casa do Verbo pelo projeto.

A expectativa é que neste sábado (24) em Sambaqui, o estacionamento da Igreja Nossa Senhora da Glória também receberá um grande público. Às 19h tem as “Aventuras do Avião Vermelho“, filme infantil baseado no livro de Érico Veríssimo e dirigido por Frederico Pinto e José Maia, e às 21h acontece a exibição de “Maria do Caritó”, filme com a atriz Lilia Cabral e dirigido por João Paulo Jabor.

O projeto

O projeto “Cinema na Praça” está em sua quarta edição e ocorre a partir de projetos selecionados por Edital viabilizado com recursos da Lei Paulo Gustavo no Paraná.

A Casa do Verbo é uma das três produtoras contempladas pelo Edital Cinema na Praça da Lei Paulo Gustavo no Paraná e responsável pelo Lote 2 que tem como meta visitar 65 cidades do Paraná até outubro de 2024. O cinema itinerante funciona com uma carreta baú equipada com um moderno sistema de exibição cinematográfica. A estrutura conta com painel de LED para exibição dos filmes, iluminação e sistema de som. O caminhão fica estacionado em locais públicos para a exibição dos filmes.

Como medida de acessibilidade, as projeções dos filmes terão equipamentos para audiodescrição e tradução em Libras para pessoas com deficiência visual e também legendas descritivas para pessoas com deficiência auditiva e cadeiras preferenciais para idosos e cadeirantes.

Confira no site oficial a programação completa do Cinema na Praça.

Redes do projeto

SITE – https://cineparana.com.br/

INSTAGRAM – https://www.instagram.com/cineparana/