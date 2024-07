Começar um negócio com 100 reais é possível? Veja 13 ideias

Descubra como começar um negócio com 100 reais com estas 13 ideias práticas e viáveis, além de saber como conseguir o capital inicial

Foto: Divulgação / Freepik

Iniciar um negócio próprio é o sonho de muitas pessoas, mas a falta de capital pode ser um obstáculo para tirar a ideia do papel.

No entanto, você sabia que é possível começar um negócio com 100 reais? Com criatividade, dedicação e um bom planejamento, é possível dar o pontapé inicial no seu empreendimento com um orçamento pequeno.

Se você quer saber como iniciar um negócio com 100 reais e que tipo escolher, continue a leitura deste artigo e confira as 13 ideias que separamos.

É possível mesmo começar um negócio com 100 reais?

Sim, é possível começar um negócio com 100 reais. Muitas pessoas acham que precisam de um grande investimento, mas a verdade é que há diversas opções que exigem pouco capital inicial.

O segredo está em escolher algo que você já tenha alguma habilidade ou conhecimento e utilizar os recursos que você já possui. Confira a lista com 13 ideias para abrir negócio com 100 reais.

1. Comidas caseiras

Se você tem prazer em cozinhar e recebe elogios pelos pratos que prepara, pode iniciar a produção de comidas caseiras para a venda e fazer disso o seu negócio.

Com 100 reais, você pode comprar ingredientes básicos para preparar lanches, bolos ou até marmitas e começar a vender para amigos, vizinhos e colegas de trabalho.

2. Venda de usados

Quem é que não tem um armário com algumas peças que estão “encostadas” e há anos sem serem usadas? Ou então uma estante que já não tem espaço para nenhum livro?

Você pode começar vendendo esses e outros itens em sites como OLX e Mercado Livre ou até mesmo em grupos de WhatsApp e Facebook.

Com o dinheiro das primeiras vendas, reinvista em novos produtos usados para continuar o ciclo ou faça um investimento financeiro para que o dinheiro renda e você inicie outro negócio.

3. Artesanatos

Se você tem talento para trabalhos manuais, como fazer peças em crochê, produzir velas decorativas e sabonetes artesanais, além de outros produtos feitos à mão, pode ser uma ótima oportunidade para abrir seu negócio com 100 reais.

4. Bijuterias

As bijuterias são peças que sempre tiveram uma grande procura e ótima saída, e você pode começar a fazer peças exclusivas e personalizadas.

Com um pequeno investimento em miçangas, fios e fechos, é possível criar colares, pulseiras e brincos para vender em feiras, lojas colaborativas ou pela internet.

5. Consultorias

As consultorias ganharam grande força nos últimos anos, principalmente de forma online.

Se você tem alguma especialização, como em marketing digital, educação financeira, diversidade e letramento racial, organização e produtividade, por exemplo, pode oferecer consultorias.

Muitas pessoas estão dispostas a pagar por aconselhamento especializado, e você pode começar oferecendo sessões online para reduzir os custos iniciais e, posteriormente, de maneira presencial, se quiser.

6. Infoprodutos

Os infoprodutos também estão em alta no mercado digital. E-books e cursos online dos mais diversos temas têm crescido em popularidade.

Se você domina um assunto específico, como um idioma ou artesanato, por exemplo, pode criar um material educativo e vender pela internet.

Existem diversas plataformas onde você pode hospedar o seu infoproduto e iniciar nesse mercado. Faça uma avaliação das taxas cobradas e da reputação de cada uma delas antes de decidir com qual seguir.

7. Redação e revisão

Outra área que está com um grande crescimento no mercado digital é a redação e revisão de textos. Empresas, blogs e sites estão constantemente à procura de profissionais que possam criar e polir textos de qualidade.

Se você entende bastante de português e se sente confortável escrevendo sobre vários temas, esta pode ser uma excelente oportunidade para iniciar um negócio com baixo investimento.

Você pode começar criando textos sobre temas variados e disponibilizando-os em um blog pessoal ou em plataformas como Medium.

Além disso, pode fazer cadastros em plataformas como Upwork, Fiverr e Freelancer para conseguir os seus primeiros trabalhos e construir sua reputação no mercado de redação e revisão de conteúdos.

8. Traduções

Se você é fluente em mais de um idioma, seja inglês, italiano, espanhol e até alemão, pode oferecer serviços de tradução do idioma estrangeiro para o português e vice-versa.

Essa é uma profissão de pouco investimento inicial, sendo possível começar um negócio com 100 reais, ou menos.

Você pode iniciar traduzindo pequenos textos em áreas de seu interesse ou em que você tenha conhecimento, como artigos, posts de blog, ou resenhas de produtos.

Assim como para o serviço de redação e revisão que citamos acima, você pode publicar esses conteúdos no Medium ou em um blog pessoal e também fazer o cadastro em plataformas freelancers para divulgar seus serviços.

9. Manutenções e consertos

Se você tem habilidades com ferramentas e conhecimento prático, pode oferecer serviços de manutenção e consertos com as ferramentas que já possui em casa, como martelo, alicate, chave de fenda, fita isolante, entre outras.

O conserto de eletrodomésticos, móveis ou pequenos reparos domésticos são serviços necessários para prolongar a vida útil de objetos e garantir o bom funcionamento das casas, por isso, são valorizados.

Inicialmente, você pode começar oferecendo seus serviços para familiares e amigos. Para expandir o negócio, você pode criar perfis em redes sociais e plataformas como OLX e GetNinjas.

10. Cuidador de pets

Os animais de estimação são parte da família de muitas pessoas e, cada vez mais, seus donos estão dispostos a pagar por serviços que garantam o bem-estar desses familiares especiais.

Portanto, oferecer serviços como cuidados diários, passeios, banhos e até mesmo hospedagem temporária é uma ótima opção para iniciar um negócio com 100 reais.

Posteriormente, a medida que você for fazendo caixa, pode se matricular em cursos para se especializar na área. Isso ajudará na sua reputação e a atrair mais clientes.

Plataformas como DogHero e Pet Anjo podem ser uma boa opção para conseguir clientes, além de você poder divulgar os serviços também nas redes sociais e para amigos e familiares.

11. Aulas particulares

A educação personalizada é muito valorizada. Se você possui habilidades em algum idioma, disciplina escolar, música ou outras, oferecer aulas particulares pode ser uma ótima oportunidade de começar um negócio.

Existem plataformas gratuitas, como Zoom e Google Meet, que permitem que você ofereça aulas online sem custos iniciais.

Você pode divulgar seus serviços em redes sociais e plataformas como Superprof e Profes, além de participar de grupos de estudo e fóruns relacionados à sua área de ensino, também pode ajudar a conseguir novos alunos.

12. Jardinagem

A jardinagem não só embeleza os espaços, mas também melhora a qualidade de vida das pessoas. Muitas pessoas querem ter jardins bem cuidados, mas não têm tempo ou conhecimento para mantê-los.

E se você tem um talento natural para cuidar de plantas, oferecer serviços de jardinagem pode ser uma oportunidade de negócio viável.

Com 100 reais, você pode abrir esse negócio, comprando algumas ferramentas básicas (pá, enxada, regador, tesoura de poda) para oferecer manutenção de jardins em sua vizinhança.

Fotografe os serviços feitos para criar um portfólio e mostrar aos futuros clientes. Conforme for conquistando mais clientes, você pode investir em ferramentas profissionais e em cursos para se tornar especialista na área.

13. Reparos residenciais

Problemas domésticos são comuns e muitas pessoas preferem contratar alguém para resolvê-los em vez de tentar fazer por conta própria.

Por isso, se você possui habilidades e ferramentas para realizar pequenos consertos, pintura, instalação de prateleiras e outros serviços, é oportunidade de iniciar seu negócio com 100 reais ou menos.

Assim como para o conserto de eletrodomésticos e móveis, os serviços podem ser oferecidos para familiares e amigos. Ao mesmo tempo que você pode iniciar a divulgação nas redes sociais e plataformas como OLX e GetNinjas.

Como conseguir 100 reais agora?

Agora que você já conhece a nossa lista com 13 ideias e sabe como iniciar um negócio com 100 reais, está na hora de colocar esses planos em ação.

Mas caso ainda não tenha esse valor, saiba que é possível fazer um empréstimo de 100 reais e ter esse dinheiro em mãos de maneira prática e em poucas horas.

Esse empréstimo é feito com a garantia do FGTS, por isso, é necessário que você tenha saldo suficiente em conta.

Por utilizar o saldo do FGTS, possui taxa de juros atrativa, não gera boletos e não compromete a sua renda mensal.

O que cuidar na hora de começar um negócio pequeno?

Ao iniciar um negócio, mesmo com pouco investimento, é importante ter atenção em alguns pontos:

Faça um planejamento financeiro e controlar os gastos

Verifique a necessidade de registrar seu negócio. O MEI (Microempreendedor Individual) pode ser uma boa opção para começar

Utilize redes sociais e outras ferramentas gratuitas, como as que citamos, para divulgar seu negócio

Foque em oferecer produtos e serviços de qualidade para conquistar e fidelizar clientes

Busque sempre oferecer um ótimo atendimento para impulsionar o sucesso do seu negócio

Agora você sabe que começar um negócio com 100 reais é totalmente possível. As ideias apresentadas aqui são apenas o ponto de partida.

Analise suas habilidades, veja o que faz sentido para você e comece a dar os primeiros passos rumo ao seu próprio negócio.