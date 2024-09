Competição conecta profissionais na Semana de Segurança da Informação 2024

Fotos: Itaipu Parquetec

A Semana de Segurança da Informação de 2024 foi palco de uma competição de “Capture the Flag” (CTF), organizada pelo Centro de Segurança Cibernética Itaipu Parquetec em parceria com a Itaipu Binacional. O evento, realizado entre os dias 03 a 06 de setembro, reuniu profissionais e estudantes de cibersegurança em uma competição desafiadora.

O CTF foi realizado em formato híbrido, com as primeiras fases ocorrendo online nos dias 03 a 05 de setembro. Os participantes enfrentaram uma série de desafios técnicos em áreas como Esteganografia, Engenharia Social, Programação, Engenharia Reversa, Game, Web Hacking, Hardware Hacking, entre outras. As etapas finais aconteceram presencialmente no dia 06 de setembro, onde os finalistas se reuniram para disputar os últimos desafios.

Os três primeiros colocados foram reconhecidos com prêmios especiais, em um evento que destacou não apenas as habilidades técnicas dos participantes, mas também a importância do networking no setor de cibersegurança. “Esse tipo de competição é fundamental para desenvolver a mentalidade de defesa cibernética. Ao enfrentar os desafios, os participantes aprendem a pensar como atacantes e a proteger suas instituições com mais eficácia”, destacou Felipe Jhonas Meller, especialista em cibersegurança do Itaipu Parquetec. Ele reforçou ainda que a colaboração entre empresas e profissionais é essencial para o crescimento da área.

Além dos desafios técnicos, a competição proporcionou uma valiosa troca de experiências entre os competidores. “O principal objetivo é o networking. Ninguém resolve os desafios do dia a dia sozinho. Colaborar com outras empresas nos permite entender como elas estão se defendendo e quais técnicas podemos adotar”, completou Meller.

Matheus Henrique Almeida, outro especialista em cibersegurança, também compartilhou sua visão sobre o evento: “A competição de Capture the Flag é uma forma divertida e educativa de introduzir pessoas ao mundo da cibersegurança. Ao hackear de maneira ética, os participantes aprendem a explorar vulnerabilidades e a se protegerem de possíveis ataques.”

Com o apoio de instituições como a UTFPR, Uniamérica, Unioeste e diversas universidades, empresas e instituições, o evento promoveu um ambiente de aprendizado e colaboração entre os participantes. O CTF é uma iniciativa que busca o desenvolvimento das habilidades de cibersegurança no Brasil, preparando profissionais para enfrentar os desafios do mundo digital.