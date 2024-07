Complexo Portuário de Shenzen e TCP estreitam laços comerciais entre Brasil e China

Seminário em Curitiba contou com a presença de diversas empresas que importam e exportam pelo Terminal de Contêineres de Paranaguá

Fotos: Divulgação

Representantes da TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, e do Complexo Portuário de Shenzen receberam empresários paranaenses de diversos setores para o “Seminário Porto de Shenzen e Logística da China”, iniciativa que tem como objetivo estreitar os laços comerciais entre o setor produtivo do estado e o gigante asiático. O evento aconteceu na tarde da última sexta-feira (5), no Radisson Hotel Curitiba.

A China é o maior parceiro comercial do Brasil e, em 2023, a corrente de comercio bilateral chegou a US$ 157,5 bilhões, enquanto as exportações para o gigante asiático chegaram a US$ 104,3 bilhões. “O Porto de Shenzen busca estreitar suas relações comerciais com Brasil e vemos grande potencial para cooperação”, disse Zheng Cai, diretora do gabinete de transportes da cidade de Shenzen durante a apresentação.

O Porto de Shenzen é o 4º maior do mundo e, em 2023, movimentou 29,88 milhões de TEUs (medida equivalente a 20 pés de comprimento de contêiner), sendo que, deste total, cerca de 150 mil TEUs foram de operações com portos brasileiros.

Durante a apresentação, o diretor-presidente da TCP, James Cao, destacou que, nos primeiros quatro meses de 2024, o comercial bilateral entre as duas nações já ultrapassou os US$ 50 bilhões, e as exportações do Brasil para a China já somaram US$ 32,7 bilhões, aumento de 9% em relação ao mesmo período do ano passado.

China e as indústrias brasileiras

Fotos: Divulgação

O Grupo Cotriguaçu, um dos principais clientes da TCP e importante exportador de frango no estado, formado pelas cooperativas Copacol, Coopavel, C.Vale, Lar e Frimesa, foi representando por Edson Vidal, gerente do terminal de congelados. “A impressionante infraestrutura do Complexo Portuário de Shenzen traz novas perspectivas de negócios, pois conhecemos um novo porto para a chegada de cargas à China, país que hoje representa 55% do volume exportado pelo Grupo Cotriguaçu”, explicou.

A multinacional de alimentos Mondelez esteve representada no evento por sua gerente de transportes, Janine Ferro. “O Porto de Shenzen é um hub bastante importante para o comércio global e para fomentar a cadeia de valor das empresas”, ressaltou Janine.

Investimentos mais recentes na TCP já geram crescimento de 37% em 2024

O diretor-presidente da TCP destacou que “Brasil e China são duas potencias emergentes com forte influência global e com amplas perspectivas de cooperação. As empresas chinesas estão cada vez mais investindo em grandes infraestruturas no Brasil e estamos muito felizes em fazer parte disso”.

Ao longo de 2023, a TCP aplicou R$ 370 milhões em obras de infraestrutura e aquisição de novos equipamentos, o que já vem gerando resultado para o terminal e para o setor produtivo que importa e exporta por Paranaguá. “A TCP registrou um crescimento de 37% nas movimentações de cargas no primeiro semestre deste ano, e as exportações de carnes congeladas cresceram 7%. Agradecemos ao apoio de todos os nossos clientes e reforçamos o nosso compromisso em atendê-los com eficiência e melhorando sempre a qualidade de nossos serviços”, afirmou James Cao.