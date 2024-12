Conane Caiçara começa nesta quinta com intensa programação cultural

A Conferência Nacional de Alternativas para a Nova Educação (Conane) retorna ao litoral paranaense em sua 6ª edição, que será realizada nesta quinta, sexta e sábado (12, 13 e 14), na UFPR Litoral, em Matinhos.

A programação contará com a presença de educadores reconhecidos nacionalmente, como Brás Rodrigues Nogueira, Alex Catador e Terezinha Rios. Educadores presentes: Helena Singer, Celso Vasconcellos. Com uma agenda diversificada, a conferência inclui rodas de conversa, painéis de projetos e apresentações culturais.

Organizada pelo Coletivo ANE, vinculado ao curso de Especialização em Alternativas para uma Nova Educação da UFPR Litoral, a 6ª CONANE é voltada a educadores, líderes comunitários, estudantes e todos os interessados em discutir caminhos para transformar a educação no Brasil.

O evento promove a troca de experiências e saberes entre educadores, incentivando práticas inovadoras de ensino-aprendizagem e fortalecendo o debate sobre uma educação transformadora no contexto nacional. Mais informações e inscrições: https://eventos.ifnmg.edu.br/conanecaicara2024.

Programação Cultural

Mostra CulturAne

12/12 – Quinta das 21h30 às 23h no Auditório da UFPR.

Mostra de Audiovisual

Teatro Musical Como Inclusão Social (5 min., Janaina).

A dança das Redes, a pesca artesanal em Matinhos (20 min., Manna Tavarazza).

Entre Engomas e Curimbas – Ao Toque do Meu Coração ( 5 min., Janaína).

As Cartas de William Michaud (52 min., Karla Nascimento), retrata a história do pintor suíço William Michaud (1829 – 1902), um artista que eternizou as belezas da Ilha de Superagui em suas telas e mais de 70 cartas enviadas a sua família.

23h – Shows Musicais no SILVINO, Música Praiana com Zelo Lauri +Jam

13/12 – Sexta no Auditório

Mostra de Teatro

21h30 – Espetaculo teatral “Para Alice com Amor” da Cia PalavrAção da UFPR Litoral

22h00 – Espetaculo teatral “O Conto das Contas” da Cia Neperfekta

Mostra Musical

23h – Show musical no SILVINO

Matinhos Sound System com Flow Sista, Janaina, Tarciso Rosa e Anatureza

14/12 – Shows musicais na Associação Vila Nova

A partir das 16h em Palco Aberto

De 12 a 14/12 no Hall do Auditório da UFPR

Exposição “Deuses que Dançam” da Iyálorixá Milah Inouhe

2ª Conane Caiçarinha

A 2ª Conane Caiçarinha é um evento concomitante a 6ª Conane Caiçara. A programação, voltada para o público infantil, está repleta de atividades para crianças entre 4 e 9 anos de idades. Contudo, o evento também dedicou uma atividade para os pré-adolescentes e adolescentes que poderão se inscrever na oficina Lúdica de Criação Poética que acontecerá no dia 14/12/24, das 9h até 11h.

Outra oportunidade é para mães, pais e cuidadores de crianças pequenas, até 4 anos, participarem da atividade Espaço para bebês e crianças bem pequenas que oferece seis turmas em diferentes horários durante o evento. Confira a programação e se inscreva no link: https://eventos.ifnmg.edu.br/conanecaicarinha2024.

Escolas, Centros de Educação Infantil e Projetos de Associação enviar e-mail para [email protected] antes de efetuar a inscrição. O transporte e a alimentação das crianças no evento são de responsabilidade dos responsáveis pelas crianças e adolescentes.