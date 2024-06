Confira a programação dos 4 dias do Arraiá Caiçara em Pontal

Arraiá Caiçara começa quinta-feira (6) e vai até domingo (9) com show do cantor Frank Aguiar no sábado (8). Maior festança junina das praias será no Centro de Eventos Marissol, na avenida Sete de Setembro, 1.661.

Na programação as apresentações e o grande show com o cantor Frank Aguiar estão confirmados. E domingo ainda tem almoço com costela fogo de chão. A festança começa às 20h da quinta, com Daniel Rodrigues e banda.

O evento é organizado pela Prefeitura de Pontal do Paraná.

Confira a programação completa: