Confira os seis prefeitos e a prefeita eleita no Litoral e seus vices

O ex-vereador Adriano Ramos (Republicanos) foi eleito prefeito de Paranaguá com 58.206 votos (72,3%) neste domingo (6), tendo a fonoaudióloga Fabiana Parro (União), como vice.

Eles venceram a chapa André Pioli (PSD) e Camila Roque (Agir) que teve o apoio do prefeito Marcelo Roque, da cúpula do Porto de Paranaguá e do governador Ratinho Junior. Eles obtiveram 18.847 votos (23,41%).

Os demais candidatos votados foram Galo (PSB), com 1.419 votos (1,76%); Renato da Auto Escola Emanuel (PMB), 842 votos (1,05%); Roselaine Barroso (PL), 614 votos (0,76%) – com votação anulada em candidatura sub judice; e Magin (PDT), 578 votos (0,72%).

Maurício Lense (Podemos) venceu a eleição para prefeito em Guaratuba. Ele teve 12.764 votos (56,28%), contra 9.765 (43,01%) de Fernanda Monteiro (PSD) e 162 votos (0,71%) de Almir Capelão (PMB). A ex-prefeita Evani Justus (MDB) foi eleita vice-prefeita.

Em Matinhos, o ex-prefeito Eduardo Dalmora (PL), alcançou 8.671 votos (37,36%) e venceu o atual prefeito Zé da Ecler (PSDB), com 6.913 votos (29,79%), o vereador Rodrigo Gregório (Pode), com 5.847 votos (25,19%), o atual vice-prefeito Clécio Vidal (PP), 967 votos (4,17%); Kássia Mulher do Juiz (Novo), 733 votos (3,16%); e Gato Conectado (PSOL), 76 votos (0,33%). A vice-prefeita eleita é Ligia Duarte (PL).

O prefeito Rudão Gimenes (MDB) e a vice-prefeita Patricia Millo Marcomini (PSD) se reelegeram em Pontal do Paraná, com uma vantagem folgada sobre o segundo lugar: 9.081 votos (53,56%). O ex-prefeito Edgar Rossi (Novo) ficou com pouco mais da metade: 4.704 votos (27,75%); Marco Casquinha (PSB), 2.686 votos (15,84%); Marcos Rocha da Fruteira (SD), 466 votos (2,75%); Marcelino Kobata (DC), 17 votos (0,10%) – com a candidatura sub judice.

A atual vice-prefeita de Antonina, Rozani Ozaki (PSD), obteve 5.999, equivalente a 50,01%, venceu a ex-prefeita Mônica (Republicanos), que obteve 40,12%. Em seguida, ficaram Jefferson Fonseca (Podemos), com 5.79$, e Professor Davi Couto (PDT), com 4,09%. Diogo Alves Machado (PL) foi eleito vice-prefeito.

Em Morretes, o prefeito Junior Brindarolli (PSD), foi reeleito com a segunda maior votação proporcional do Litoral: 7.283 votos (67,19%). Sub-judice, Ariel Conforto (PL) teve 3.036 votos anulados (28,01%); Fabio do Avião (Novo), obteve 521 votos (4,81%). Foi reeleito o vice-prefeito Vitor Bertolin (MDB).

Sandro da Saúde (União Brasil), foi eleito prefeito de Guaraqueçaba com 3.227 votos (51,63%), vencendo a atual prefeita Lilian Ramos Narloch (PSD), que teve 2.849 votos (45,58%); Marcos Araújo (Agir), alcançou 174 votos (2,78%). Anderson Padovani (PSB) foi eleito vice-prefeito.