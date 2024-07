Congresso de conselheiros tutelares do Sul acontece em Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu sedia, em agosto, a edição 2024 do Congresso Sul Brasileiro de Conselheiros e Ex-conselheiros Tutelares dos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul – 13º Congressul.

É um dos maiores eventos de formação continuada e capacitação para o setor e acontece a cada dois anos. Participam conselheiros e ex-conselheiros tutelares, conselheiros de direitos, gestores, rede de proteção e acadêmicos.

O 13º Congressul acontece nos dias 12,13,14 e 15 de agosto nas dependências do Hotel Golden Park.

As inscrições podem ser feitas no endereço: https://www.even3.com.br/13-congressul-464818/