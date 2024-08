Convenção destaca democracia na coligação de Zé da Ecler e Edgar

“Não vamos deixar que os autoritários retornem” diz prefeito, cuja frase de destaque no evento foi “A liberdade continua”

Fotos: Divulgação

O prefeito de Matinhos Zé da Ecler foi oficializado, nesta segunda-feira (5), como candidato à reeleição pelo PSDB em uma aliança de nove partidos. Completa a chapa, como candidato a vice-prefeito, o ex-secretário de Urbanismo Edgar Max Podbvsek, também do PSDB. O prefeito expressou sua alegria pela escolha de Edgar, um matinhense: “Esse gosta de trabalhar!”, comentou.

A coligação “A Liberdade Continua com Amor e Progresso” conta com nove partidos: PSDB-Cidadania, PSB, PDT, Mobiliza, PRT e a Federação Brasil da Esperança (PT-PCdoB-PV).

O evento contou com a presença de vereadores e candidatos à Câmara da coligação, além de importantes lideranças do Estado, refletindo o leque de alianças que a gestão de Zé de Ecler consolidou, com partidos de diferentes matizes.

Durante a convenção, o secretário de Turismo do Paraná, Márcio Nunes (PSD), ressaltou a postura de diálogo aberto do prefeito, que resultou em recursos e obras, especialmente a engorda e revitalização da orla. Os discursos salientaram que a ampla rede de apoiadores para a reeleição reflete que a gestão de Zé da Ecler foi “a mais democrática dos últimos anos”, “superou antigas rivalidades” e “realizou uma administração “inclusiva e justa”.

Em um recado claro ao ex-prefeito e atual candidato Eduardo Dalmora, Zé da Ecler, deu um mote da futura campanha que começa no dia 16: “Não vamos deixar que os autoritários retornem”, disse

Outros políticos de peso do Paraná também endossaram a candidatura, como o ex-governador Beto Richa (presidente do PSDB no Paraná), que enviou um vídeo de apoio, e o deputado federal e candidato à Prefeitura de Curitiba, Luciano Ducci (PSB). Ducci enfatizou que Zé da Ecler é um exemplo de liderança justa e eficaz, que tem alegrado o povo de Matinhos com uma “governança comprometida com a equidade e o progresso”.

Para Zé da Ecler, a ampla coligação é um importante passo para fortalecer as alianças e garantir uma niva administração “ainda mais eficaz e representativa para Matinhos”. Zé da Ecler foi incisivo ao dizer que “não importa quem esteja como governador estadual ou presidente”, seu compromisso é com o povo e por isso manterá o diálogo com todos “a fim de garantir o melhor para os matinhenses”.