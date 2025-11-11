Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

COP30: “É possível fazer a diferença e enfrentar as mudanças climáticas”, diz diretor de Itaipu

Redação

Em evento promovido pela Fundação O Boticário, Carlos Carboni destacou a importância da segurança hídrica como estratégia econômica do Brasil

Fotos: Ruan de Souza/Itaipu Binacional

O diretor de Coordenação da Itaipu Binacional, Carlos Carboni, defendeu nesta terça-feira (11) que a segurança hídrica é um pilar para a economia brasileira. Durante a participação no painel “Segurança hídrica como estratégia econômica para o Brasil”, promovido pela Fundação O Boticário como parte da programação da COP30, Carboni destacou, entre outros, o legado e a atuação de Itaipu em Belém (PA).

“Eu estive aqui há dois anos, quando iniciamos um grande debate sobre energia e desenvolvimento sustentável. Hoje, voltamos para reforçar esse legado e mostrar que é possível fazermos a diferença e enfrentarmos as mudanças climáticas”, apontou o diretor.

Carboni comentou ainda que o programa Itaipu Mais que Energia tem ampliado o alcance das ações da usina, envolvendo cada vez mais os atores sociais da sua área de influência, e que o modelo já consolidado em centenas de municípios do Paraná e do sul do Mato Grosso do Sul também foi empregado na capital paraense.

Encontro foi mediado pela gerente de Projetos da Fundação O Boticário, Juliana Ribeiro

“Temos procurado envolver cada vez mais atores no dia a dia. É uma integração que está na missão de Itaipu: unir pessoas, territórios e saberes em torno de uma energia que transforma e melhora a vida das pessoas”, completou.

Ele também explicou a importância das iniciativas desenvolvidas por Itaipu para garantir a qualidade e a quantidade da água para a produção de energia limpa e renovável por mais 190 anos, tempo estimado de vida do reservatório da hidrelétrica, e continuar respondendo à demanda por energia segura em meio ao avanço das matrizes energéticas intermitentes, como a eólica e a solar.

“O que acontece com o clima da Amazônia tem reflexo direto sobre o regime de chuvas que abastece a Bacia do Paraná e o Lago de Itaipu. Sem água, não há energia hidrelétrica. E, sem segurança energética, não há investimentos. Isso sem falar no preço da energia”, concluiu ao apontar que a conexão entre conservação ambiental e o desenvolvimento econômico sustentável é a base do modelo da atual gestão de Itaipu.

Programa Itaipu Mais que Energia ampliou ações da usina, disse Carboni

O painel, mediado pela gerente de Projetos da Fundação O Boticário, Juliana Ribeiro, contou ainda com a participação da superintendente de Cidades Resilientes da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade do Rio de Janeiro, Larissa Costa, e do presidente do Grupo de Especialistas em Cultura Oceânica da Unesco, Ronaldo Christofoletti.

Redação
Leia também
Manchete

Itaipu mobiliza recursos para apoio na reconstrução de Rio Bonito do Iguaçu

Chamada

Evento na COP30 destaca papel da empresa pública na transição ecológica

Brasil

Catadores apoiados pela Itaipu atuarão na coleta de resíduos da COP30

Paraná

Itaipu reforça transparência e protagonismo em sustentabilidade na COP30

Paranaguá

Itaipu e Itaipu Parquetec recebem 4º Encontro Técnico de Segurança Cibernética

Paranaguá

Portos do Paraná leva inventário da pegada de carbono e saneamento ecológico à COP30