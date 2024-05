Concessionária EPR Litoral Pioneiro informa que preparou uma operação especial de atendimento aos usuários que pegarem a estrada no feriado

BR-277 na Serra do Mar, altura do Viaduto dos Padres, km 43 | foto: EPR Litoral Pioneiro

Última folga do primeiro semestre do ano, o feriado de Corpus Christi deve levar mais de 340 mil veículos para as rodovias que ligam o Litoral do Estado aos Campos Gerais e ao Norte Pioneiro – trecho administrado pela concessionária EPR Litoral Pioneiro – entre os dias 29 de maio e 2 de junho. Deste total, a previsão é que 120 mil veículos tenham como destino o Litoral do Paraná.

A empresa administra as rodovias federais BR-153, BR-277 – entre Curitiba e Paranaguá – e BR-369, e as estaduais PR-092, PR-151, PR-239, PR-407, PR-408, PR-411, PR-508, PR-804 e PR-855.

A concessionária prevê que o horário de pico deve se concentrar entre 15h e 21h da quarta-feira (29), das 6h às 12h de quinta-feira (30) e na volta para casa entre 15h e 21h de domingo (2).

Nestes períodos, a operação de atendimento ao usuário será reforçada. “Todo o sistema operacional da EPR Litoral Pioneiro estará à disposição dos usuários com estrutura ampliada, para garantir uma viagem segura e o atendimento ágil a eventuais ocorrências”, afirma o gerente de operações, Fernando Milléo.

As Bases de Atendimento ao Usuário (SAU) estarão plenamente disponíveis para atendimento, com estrutura de banheiros, oferta de água potável, atendimento de primeiros socorros e informações aos usuários. As ambulâncias com suporte básico e avançado estarão posicionadas estrategicamente nos 605 quilômetros de rodovias atendidas pela EPR Litoral Pioneiro, garantindo resposta rápida ao atendimento emergencial.

Além disso, a disponibilidade de guinchos será ampliada em 30%, com 12 guinchos leves e sete guinchos pesados em operação, bem como a realização intensificada de inspeções contínuas para monitoramento das condições das rodovias. As equipes de manutenção também estarão de prontidão para realizar eventuais reparos na infraestrutura rodoviária.

Centro de Controle Operacional

Outro ponto do atendimento que irá receber reforço é o Centro de Controle Operacional (CCO), responsável pelo monitoramento das condições de tráfego e pelo serviço de comunicação ativa com os usuários pelo número de emergência da EPR Litoral Pioneiro: o 0800 277 0153. O serviço funciona diariamente, 24 horas por dia, e está disponível para informações sobre o fluxo nas rodovias e solicitações de assistência.

O CCO é responsável por identificar e receber informações sobre ocorrências nas rodovias e direcionar o atendimento de maneira ágil e otimizada. Isto significa que o usuário tem novamente à disposição assistência constante.

Uma vez acionados, os agentes do CCO acionam a estrutura disponível para prestarem de maneira eficaz os atendimentos às mais diversas situações, como acidentes, panes mecânicas, retirada de objetos da pista e outros. “Contar com uma estrutura eficiente como o CCO é fundamental para a operação das rodovias. É a partir do Centro de Controle Operacional que o atendimento é realizado da maneira adequada e necessária, pois a equipe tem a informação exata sobre a localização de guinchos, ambulâncias e demais recursos que melhor atenderão as ocorrências. Isso também é de extrema importância para a segurança dos usuários, que contam com esse suporte 24 horas por dia”, destaca Milléo.

O monitoramento do CCO abrange os 605 quilômetros de rodovias sob concessão da EPR Litoral Pioneiro. Fazem parte da equipe 28 pessoas, que se dividem em turnos de trabalho e ficam em constante contato com os usuários, pelo 0800 e as demais equipes operacionais.

Descontos aos usuários

A EPR Litoral Pioneiro reforça ainda que os usuários podem aproveitar os benefícios com redução no valor da tarifa durante o feriado. Todos os veículos com sistema de cobrança eletrônica AVI/TAG têm direito ao Desconto Básico de Tarifa (DBT) e recebem 5% de desconto automaticamente, sem a necessidade de cadastro junto à concessionária.

Além disso, os veículos de passeio com TAG também recebem descontos progressivos a cada passagem pela Praça de Pedágio com o Desconto de Usuário Frequente (DUF). O benefício passa a contar a partir da segunda passagem na mesma praça, no mesmo sentido da rodovia e dentro do mesmo mês. A cada passagem é feita uma redução progressiva no valor da tarifa, que ocorre até o trigésimo acesso.

Os usuários ainda podem verificar quanto irão economizar com o DUF com a calculadora desenvolvida pela concessionária. Basta acessar o link https://eprlpioneiro.com.br/tarifa-de-pedagio/duf/, em ‘Calcule aqui seu DUF’ informar a praça de pedágio utilizada e inserir o número de viagens que serão feitas durante o mês. Imediatamente é apresentado ao usuário o valor pago na última passagem e a média do valor mensal.

Serviço

Atendimento aos usuários da EPR Litoral Pioneiro durante o feriado de Corpus Christi

Horários de pico: das 15h às 21h na quarta-feira (29); das 6h às 12h na quinta-feira (30); das 15h às 21h no domingo (2).

Telefone de emergência: 0800 277 0153

Sobre a EPR Litoral Pioneiro

A EPR Litoral Pioneiro, empresa do grupo EPR, é a concessionária responsável por administrar os 605 quilômetros de rodovias das regiões do Litoral, Campos Gerais e Norte Pioneiro no Paraná. Estão sob sua administração as rodovias federais BR-153, BR-277 – entre Curitiba e Paranaguá – e BR-369 e as estaduais PR-092, PR-151, PR-239, PR-407, PR-408, PR-411, PR-508, PR-804 e PR-855 que percorrem 27 cidades do estado, incluindo a capital Curitiba. O número de emergência da concessionária é 0800 277 0153. Acompanhe a EPR Litoral Pioneiro nas redes sociais: @eprlitoralpioneiro (Instagram e Facebook) e @EPRLPioneiro (Plataforma X).