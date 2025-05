Corrida do Porto de Paranaguá 2025 reúne mais de 2,7 mil pessoas

Foto: Claudio Neves/Portos do Paraná

A Corrida do Porto 2025 reuniu 2.706 pessoas neste domingo (18), em Paranaguá. O evento filantrópico, realizado pela Portos do Paraná e pelo Governo do Estado, recebeu três mil inscrições nesta edição especial em comemoração aos 90 anos do Porto de Paranaguá. A corrida é pioneira no mundo por ser realizada dentro de um cais.

“A Corrida do Porto é um incentivo à prática de atividade física. Muitas pessoas afirmam que, depois de correrem conosco, desenvolveram o hábito da corrida, e isso é muito bom”, comentou o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia. Competidores de oito estados e 77 cidades se inscreveram nesta edição. A prova também reforça a relação entre o porto e a cidade de Paranaguá, impulsionando o turismo na região.

“Nós estamos, a cada ano, evoluindo com o evento, e a presença das pessoas é prova disso. Temos um recorde de participantes este ano, e a cidade acaba sendo prestigiada também”, reforçou o secretário de Estado da Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex.

“Muitos atletas vêm de outros municípios, o que fomenta a economia. Traz pessoas para conhecer Paranaguá. O dia está maravilhoso, né?! E isso colaborou para uma bela corrida hoje”, afirmou o prefeito de Paranaguá, Adriano Ramos.

Neste ano, novos trajetos foram incluídos e os esportistas puderam escolher entre três modalidades: caminhada/corrida de 5,5 km, corrida de 10 km ou corrida de 15 km. Para a segurança dos participantes, as atividades portuárias foram suspensas por seis horas na faixa portuária.

Além da inclusão do percurso de 15 km, a Corrida do Porto 2025 contou com uma praça de alimentação para os atletas. Após a prova, os participantes também puderam usufruir de um espaço de massagem, área kids e painéis interativos para fotos.

“Reforço a importância de a Secretaria Nacional de Esportes estar presente aqui, prestigiando o evento. Só temos a enaltecer a iniciativa do Porto e a participação da comunidade”, afirmou o secretário nacional de Portos, Alex Ávila.

A Corrida do Porto também é reconhecida por seu caráter filantrópico e apoio a causas sociais. Neste ano, o valor arrecadado com as inscrições será revertido em melhorias para o Lar de Idosos Perseverança e para o Asilo São Vicente de Paulo.

O evento é uma realização da Portos do Paraná e do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Logística, com organização da Global Vita e da Pro Correr. A competição contou com patrocínio da Engine e da Cattalini, parcerias da Fiat Barigui e da Sanepar, além do apoio de Ellas, Da Colônia, Bonton, Soulglam, Supermercados Bavaresco, Copra, Safe, Kwm, Vitao, Above, Mili, Anhanguera, Lanac, Unimed Paranaguá e Hospital Paranaguá. A Cotriguaçu disponibilizou o estacionamento para que os atletas pudessem estacionar próximo a prova.

Todas as fotos dos atletas estarão disponibilizadas no site https://www.focoradical.com.br/

Vencedores da Corrida do Porto 2025

A atleta Bruna Carvalho foi a vencedora dos 5,5 km na categoria geral feminina. “Estou muito feliz, principalmente por estar aqui representando o Litoral. Esta é a terceira edição que participo, sendo a primeira como campeã. Achei que este ano ficou melhor ainda — conseguimos ver melhor o Porto por dentro.” Na categoria masculina, o vencedor foi Victor Langa de Oliveira.

O atleta Leandro Marcelino, vencedor na categoria geral 10 km masculino, também elogiou a paisagem da prova: “A vista é diferente. Você corre vendo os navios, aquele ar gostoso do mar — é algo especial.”

A corredora Thalya Hillebrant foi bicampeã na categoria geral 10 km feminino. “Estou muito feliz. Ano passado, consegui bater meu recorde pessoal, e hoje voltei com aquele gostinho de quero mais. A sensação de correr aqui no Porto é indescritível, é muito gostoso.”

A vencedora da categoria geral 15 km, Kelen Stocco, já havia participado de outras edições. “Já fiz a prova no passado, na categoria 5 km, e fui campeã geral. Este ano, voltei na nova categoria e achei maravilhoso.”

O pintor Luiz Felipe de Oliveira venceu na categoria 15 km geral masculino e deixou um recado para os futuros corredores: “Quem começou a correr agora, não desista de treinar. Cada um no seu tempo, cada um no seu ritmo. Sempre vamos ser o segundo lugar de alguém — o importante é fazer o que gostamos e continuar fazendo.”

Confira as listas com os primeiros colocados

Vencedoras na categoria geral feminina 5,5km

Vencedoras na categoria geral feminina 10km

Vencedoras na categoria geral feminina 15km

Vencedores na categoria geral masculina 5,5km

Vencedores na categoria geral masculina 10km

Vencedores na categoria geral masculina 15km

Vencedores por faixa etária 5,5km

Vencedores por faixa etária 10km

Vencedores por faixa etária 15km