Corrida Sanepar em Guaratuba está com inscrições abertas

Foto: Arquivo Foto Radical Divulgação AEN

A primeira Corrida Sanepar de 2025 está agendada para Guaratuba no dia 19 de janeiro, com provas de 5 e 10 km, nas categorias feminina e masculina. Os atletas que chegarem em 1º, 2º e 3º lugares, em todas as categorias dessas modalidades, receberão premiação.

Pais que desejam correr com seus filhos podem fazer inscrição na categoria “kids”, que tem percurso de 1 km, largada única e dá medalhas personalizadas aos participantes ao final da prova, sem premiação com troféus.

Em Guaratuba, a largada dos atletas inscritos nos 5 km e nos 10k m será às 7 horas, e “kids” a partir das 8h30 na Avenida Atlântica, 1.155.

As inscrições para todas as provas deste ano já estão abertas pelo site: https://www.corridassanepar.com.br. As inscrições tem o valor único de R$39,90 + taxa de conveniência para todas as distâncias.

O projeto Corridas Sanepar 2025 é uma iniciativa da Sanepar com apoio da Lei de Incentivo ao Esporte e Ministério dos Esportes, sendo realizado pela Associação Esportiva (AENT).

Depois de Guaratuba, as provas ocorrem em Matinhos, Maringá, Londrina, Foz do Iguaçu e Curitiba.