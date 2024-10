Coworking no IFPR vai impulsionar projetos para meio ambiente e tecnologia

Fotos: TCP / Divulgação

A sala de coworking inaugurada nesta quarta-feira (16), no campus de Paranaguá do Instituto Federal do Paraná (IFPR), deverá beneficiar cerca de 1.000 estudantes, além de docentes e membros da comunidade local e poderá ir além, como salientou Octavio Eliot, supervisor institucional da TCP na inauguração.

“Estamos certos de que a estreia do Coworking Hélice Sêxtupla trará um impacto positivo para toda a comunidade parnanguara, especialmente no que diz respeito a projetos voltados à preservação do meio ambiente e ao avanço tecnológico. Nosso litoral é extremamente rico em potencial humano e natural, e é muito gratificante apoiar a concepção de um ecossistema que promove a colaboração entre a academia e o setor produtivo para trazer soluções inovadoras para a nossa região”, afirmou Eliot, que representou o Terminal de Contêineres de Paranaguá ao lado de outros cinco palestrantes no evento.

Na foto, o engenheiro florestal da Secretáriade Meio Am biente de Paranaguá, Rodrigo Delonga, o coordenador do Núcleo de Inovação e Tecnologia do IFPR, Leandro Angelo Pereira, e o supervisor institucional da TCP, Octavio Eliot.



A TCP foi parceira do IFPR na construção da sala. O novo ambiente foi projetado para o desenvolvimento de projetos nas áreas de meio ambiente, tecnologia e inovação. Durante a cerimônia, representantes da prefeitura, do IFPR, da TCP e de outras instituições parceiras participaram de um painel que discutiu a relevância de espaços voltados para promover a inovação no litoral do Paraná.

Em relação ao potencial de networking oferecido pelo coworking, o espaço também fortalecerá a conexão entre o IFPR e outras universidades parceiras, como a Unespar e a UFPR, e demais empresas da região.

Leandro Angelo Pereira, coordenador do Núcleo de Inovação e Tecnologia (NIT) do IFPR, enfatizou o ineditismo da iniciativa: “Embora o conceito de coworking seja globalmente consolidado, este é o primeiro espaço com este perfil no litoral paranaense. Agora, a inovação em Paranaguá tem um endereço físico, um lugar onde ideias poderão se concretizar por meio de parcerias entre estudantes, acadêmicos e empresas,” explica Leandro.

Coworking está integrado à infraestrutura do IFPR

A TCP destaca que participou todas as fases do projeto, desde a concepção até a entrega. Além de apoiar a reforma e modernização do local, o Terminal foi responsável pela contratação de fornecedores, aquisição de mobiliário, decoração e equipamentos eletrônicos, como televisores, computadores e ar-condicionado.

Segundo Rafael Stein, gerente institucional e jurídico da TCP: “Nosso objetivo foi contribuir para a criação de um ambiente de qualidade, que oferecesse uma infraestrutura moderna e eficiente, alinhada às necessidades dos usuários. A TCP tem um compromisso com o desenvolvimento de Paranaguá, sempre buscando apoiar iniciativas locais que tragam benefícios duradouros para a cidade.”

Com referências visuais que remetem ao litoral do Paraná, o espaço foi projetado para ser acolhedor e flexível. Seu layout fluido e com poucas divisórias favorece a integração e colaboração entre os usuários. O coworking também está integrado à infraestrutura do IFPR, que inclui laboratórios, equipamentos e auditórios, que poderão ser utilizados de acordo com a demanda dos projetos.