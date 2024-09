Criança de 9 anos morre no Pronto Socorro de Guaratuba e família denúncia negligência

Foto: Arquivo do Correio do Litoral

Na madrugada desta quinta-feira (26), um homem de 25 anos acionou a Polícia Militar no Pronto Socorro Municipal de Guaratuba para registrar um boletim de ocorrência (B.O.) após a morte da filha, de apenas 9 anos. A família denuncia negligência no atendimento. A notícia foi divulgada primeiramente pela TVCI, emissora de Paranaguá.

De acordo com o B.O. a menina foi levada ao Pronto Socorro pela primeira vez por volta das 11h da terça-feira (24). A criança teria recebido o diagnóstico médico de “alergia” e, após ser medicada foi liberada por volta da meia-noite.

Às 17h de quarta-feira (25), a menina foi levada novamente ao Pronto Socorro, consciente e se comunicando, mas relatando dores no corpo e na perna. Ela foi atendida pelo mesmo médico do dia anterior e encaminhada para a emergência para observação.

Por volta das 23h, a família percebeu uma piora no estado da criança e a mãe foi retirada do local por enfermeiros, relata a reportagem. Vinte minutos depois, a equipe comunicou à família o falecimento da menina, e o médico informou que a causa da morte foi insuficiência renal.

Durante a internação, a família foi informada sobre a necessidade de transferência para Curitiba, mas não havia ambulância disponível no momento, informa a TVCI.

Por meio de nota, a prefeitura de Guaratuba informou que: “Foi feito contato telefônico direto com Hospital de Clínicas, onde a mesma tinha histórico de atendimento para tratamento de uma síndrome rara. O hospital negou a vaga, porém, uma vez que a mesma não comparecia para acompanhamento desde 2023, segundo o hospital, razão pela qual fizemos a sua inclusão na Central de Leitos. Durante a espera de disponibilidade de vagas, evoluiu com piora do quadro respiratório, sendo necessária a entubação e, no decorrer do período evoluiu para PCR (parada cardiorrespiratória), realizada manobra de RCP (ressuscitação cardiopulmonar) sem sucesso, vindo a óbito.”

à TVCI informa que a assessoria de comunicação negou a informação de falta de ambulância, alegando que a transferência é realizada por uma UTI móvel e não pela ambulância municipal.

A produção da TVCI questionou o Hospital de Clínicas sobre a negativa dada para a paciente e aguarda retorno.

Fonte: TVCI