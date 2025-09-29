Crianças aprendem sobre preservação dos oceanos em atividade prática em Antonina

Alunos de escola privada de Curitiba exploraram ecossistemas marinhos como os manguezais, conheceram um veleiro-escola e participaram da montagem de uma pequena embarcação

Fotos: Divulgação

Conhecer melhor a importância dos oceanos é essencial, afinal, eles são vitais para a regulação do clima, produção de oxigênio e alimentos, além de outros recursos para a vida na Terra. Para conhecer um pouco mais sobre esse importante ecossistema, 103 alunos da Escola Pedro Apóstolo partiram de Curitiba até Antonina, na última quarta-feira (24), para participar de oficinas sobre preservação dos oceanos e ambientes marinhos. A ação foi conduzida por oceanógrafos da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e representantes do Grupo Escoteiro do Mar, de Antonina.

A iniciativa buscou destacar a importância da preservação dos oceanos, conhecidos como “Amazônia Azul’, especialmente neste ano em que o Brasil sediará a COP 30, o principal evento global sobre mudanças climáticas. “Ensinar as crianças a conhecer e valorizar os oceanos é despertar nelas a consciência de que a preservação é essencial para o futuro do planeta. Essas oficinas no litoral permitiram que os alunos vivenciassem de perto a riqueza dos ambientes marinhos e compreendessem, de forma prática, a responsabilidade que todos temos na sua conservação”, ressalta a diretora da Escola Pedro Apóstolo, Carolina Paschoal, que será palestrante na Conferência da ONU sobre o Clima.

Ao todo, os alunos, com apoio de pais e professores da Escola, participaram de quatro oficinas. A primeira delas foi uma atividade sobre oceanografia chamada “Amazônia Azul – Ecossistemas Marinhos do Brasil” que apresentou ecossistemas marinhos e os impactos do aumento da temperatura da água causado pelas mudanças climáticas. A segunda foi a oficina prática “Montagem de Veleiros”, onde os alunos ajudaram a montar um veleiro optmist, uma pequena embarcação a vela.

Na sequência, as crianças foram até um manguezal para conhecer esse ecossistema essencial para a conservação da fauna e flora, que atua como berçário de espécies marinhas e barreira natural contra a erosão. O encerramento aconteceu com uma visita dos alunos ao veleiro-escola, onde eles puderam conhecer o barco em funcionamento e fizeram uma oficina sobre mapas de navegação.

O envolvimento com a atividade reflete o interesse da escola em questões relacionadas à preservação do meio ambiente. Além de ser integrante do Pacto Global da ONU, a instituição desenvolve ações contínuas voltadas à sustentabilidade, como a redução do consumo de plástico no ambiente escolar, compostagem, reciclagem de materiais escolares e descarte correto de óleo de cozinha e esponjas de louça.

“Trabalhamos há anos para repensar hábitos de consumo e conscientizar as novas gerações sobre o papel de cada um na preservação do planeta. Afinal, o que realmente transforma é a educação, porque ela muda a forma como entendemos o mundo e nos ensina como dependemos do equilíbrio da natureza”, completa Carolina.