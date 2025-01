Foto: SEES

O segundo final de semana de atividades esportivas do Verão Maior Paraná contará com duas modalidades disputadas nas areias de Matinhos – o Cross Games e o Torneio Verão Basquete 3×3. Os eventos fazem parte dos Jogos de Aventura e Natureza, e devem reunir mais de 500 pessoas, entre atletas e comissões técnicas.

O público poderá acompanhar as competições da 5ª edição do Cross Games na Arena Verão Maior Caiobá a partir das 8h de sábado (11). Mais de 350 competidores estão inscritos para participar do evento, que demanda um bom condicionamento físico do atleta em um conjunto de exercícios preestabelecidos pela organização, unindo cardiovasculares (corrida), ginásticos (peso corporal) e LPO (levantamento de peso olímpico e exercícios que usam carga externa).

No mesmo dia, iniciam as competições do Torneio Verão Basquete 3×3. Modalidade olímpica recente, a partir dos Jogos de Tóquio 2020, o esporte tem origem nos Estados Unidos e trata-se de uma versão reduzida do basquete tradicional. Cerca de 160 pessoas, entre atletas e comissões técnicas, de 36 equipes do Paraná, Santa Catarina e São Paulo, participam das categorias Sub 18, Adulto e Master 40+.

A competição será na Praça Celso Pampuch, a Praça do balneário Praia Grande. também a partir das 8h. A organização é realizada em parceria com a Federação Paranaense de Basketball.

Outros esportes

O calendário de competições esportivas dentro do Verão Maior Paraná segue até 23 de fevereiro. No total, são 31 eventos de diversas modalidades, tanto no Litoral quanto na Costa Noroeste do Estado.

Entre eles estão o Circuito Paranaense de Handebol de Areia, o Best Trick Skate Red Bull e o ITF Beach Tennis Tour, em Matinhos; o Levantamento de Peso Olímpico, em Pontal do Paraná; o Cross Country, em Morretes; a Travessia dos Veteranos, em Guaratuba; entre outros.

Além das competições esportivas, os veranistas também podem participar de diversas atividades nos oito postos fixos do Verão Maior Paraná. São aulas de ginástica, dança, recreação infantil, caminhadas, competições esportivas e gincanas, das 8h às 12h e das 15h às 18h.

5º Cross Games

Data: 11/01, sábado

Horário: a partir das 8h

Local: Arena Verão Maior Caiobá – Av. Atlântica, Matinhos

Torneio Verão Basquete 3X3 Matinhos

Data: 11 e 12/01 (sábado e domingo)

Horário: a partir das 8h

Local: Praça Celso Pampuch – Travessa Guanabara, Matinhos