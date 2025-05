Reunião do gabinete do prefeito | foto: PMPP/Divulgação



O deputado estadual Denian Couto (Podemos) esteve na quarta-feira (30) com o prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, para tratar da destinação de emendas parlamentares ao município.

Durante a reunião, foi confirmado o envio de R$ 500 mil para aquisição de equipamentos, com itens ainda a serem definidos pela Prefeitura. Além disso, o deputado também informou sobre a intermediação de emendas federais com apoio do senador Oriovisto Guimarães (Podemos), totalizando mais de R$ 1,4 milhão. Os recursos incluem a compra de dois ônibus escolares, cada um no valor de R$ 677 mil, e a implantação de salas sensoriais voltadas a estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com aporte de R$ 100 mil.

Outro destaque da reunião foi o anúncio de emendas do deputado federal Luiz Carlos Hauly (Podemos), que destinam R$ 500 mil para a construção do Centro de Convivência do Idoso e mais R$ 677 mil para a aquisição de um segundo ônibus escolar.

De acordo com a prefeitura, os recursos somam mais de R$ 2,4 milhões e devem ser aplicados em áreas como transporte escolar, infraestrutura educacional e atendimento à população idosa.

A visita foi acompanhada pelo superintendente geral de articulação política no Litoral do Governo do Paraná, Rodrigo Gregório, e pela presidente do partido Podemos em Pontal do Paraná, Graziela Basso Sternheim.