Denian Couto visita Adriano Ramos e reafirma que vai buscar recursos para Paranaguá

Fotos: Divulgação

O prefeito de Paranaguá, Adriano Ramos (Republicanos), recebeu na quinta-feira (20), a visita institucional do deputado estadual Denian Couto (Podemos). Durante o encontro, o parlamentar reafirmou seu compromisso com a atual gestão municipal e destacou que está empenhado na busca de recursos para atender diferentes áreas prioritárias do município, como segurança pública, esportes e infraestrutura, entre outras.

A reunião reforçou a importância da parceria entre o governo estadual e a administração municipal para impulsionar projetos que beneficiem a população parnanguara. Segundo o deputado Denian Couto, o foco é viabilizar investimentos que melhorem a qualidade de vida dos moradores e fortaleçam o desenvolvimento local.

Além do prefeito Adriano Ramos e do deputado, participaram do encontro a vice-prefeita Fabiana Parro, a secretária de Planejamento e Gestão, Vania Foes, o secretário de Esportes, Silvio Lucas, o vereador Eduardo Francisco Oliveira (Edu) e o coordenador regional da Casa Civil no Litoral, Rodrigo Gregório.

A visita reforça o alinhamento entre as esferas municipal e estadual na condução de projetos estratégicos para Paranaguá, destacando o compromisso conjunto em trazer avanços significativos para o município.