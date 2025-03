Deputada Ana Júlia percorre colégios do Litoral e se encontra com Maurício Lense

Iruam, Ana Julia Mauricio, Paulina. e Muniz no gabinete do prefeito | foto: Divulgação

A deputada estadual Ana Júlia Ribeiro (PT) esteve no Litoral nesta quinta-feira (13). A agenda começou com visitas em Guaratuba. A parlamentar foi ao Colégio Estadual Joaquim Mafra, onde se encontrou com funcionários, diretores e estudantes.

“Conversei com os jovens sobre a importância de eles se organizarem em grêmios estudantis e lutarem por seus direitos. Também falamos sobre o mês da mulher e a necessidade de combatermos a desigualdade de gênero”, destacou a parlamentar.

Depois, Ana Júlia conheceu o SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Criança e do Adolescente), do município. “Fiquei encantada com o trabalho realizado. O SCFV tem diversos cursos e oficinas para atender jovens em situação de vulnerabilidade social, o que traz ganhos também dentro de uma pauta importante que defendemos, que é a saúde mental”, disse a deputada.

A agenda em Guaratuba ainda teve reunião com o prefeito Mauricio Lense. A audiência foi acompanhada por lideranças locais do PT, como a professora Paulina Muniz, Iruam Borges e o presidente municipal do partido, professor José Muniz. “Falamos sobre a situação do município e os investimentos do Novo PAC, do Governo Federal, que estão sendo realizados em Guaratuba”.

Em Matinhos, Ana Júlia visitou o Colégio Estadual Mustafa Salomão. A comunidade escolar vem sofrendo com o calor nas salas de aula e com a falta de estrutura. O problema já foi assunto na imprensa estadual.

Depois, a deputada conversou com centros acadêmicos e com os diretores da UFPR Litoral (Universidade Federal do Paraná). Um dos problemas discutidos foram as falhas no transporte escolar.

A agenda se encerrou com encontros com lideranças locais. “É sempre um prazer e uma alegria visitar o nosso Litoral, ver de perto suas belezas e entender as necessidades de melhorias apontadas pela população”, finalizou a deputada.