Deputado Anibelli Neto celebra adesão do Paraná ao Programa Amber Alert

Anibelli Neto na tribuna da Assembleia | foto: Divulgação

Nesta segunda-feira (27), o deputado estadual Anibelli Neto (MDB) subiu à tribuna da Assembleia Legislativa do Paraná para parabenizar e agradecer ao Governo do Estado pela adesão ao Programa Amber Alert. A adesão foi realizada através da Secretaria de Estado da Segurança Pública, representada pelo secretário coronel Hudson Teixeira e pela delegada-chefe do Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas da Polícia Civil do Estado (Sicride), Patrícia Paz.

Anibelli Neto destacou a importância da aprovação do Requerimento nº 144/2024, de 8 de fevereiro, de sua autoria, que sugeriu a formalização da adesão do Paraná ao Alerta Amber, uma iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública em parceria com a empresa Meta, controladoras das redes sociais Facebook, Instagram e Whatsapp.

Com a adesão, o Paraná se torna um dos primeiros estados a integrar este programa, que tem como objetivo agilizar a localização de menores desaparecidos. Anibelli Neto explicou que, ao registrar um boletim de ocorrência, não é necessário esperar 24 horas para que o caso seja divulgado. A unidade responsável entra em contato imediatamente com o Ciberlab, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que, em parceria com a Meta, divulga as informações.

“O Amber Alert emite um sinal aos usuários das redes sociais com informações e uma foto da pessoa desaparecida, num raio de 160 quilômetros do local do boletim de ocorrência, aumentando significativamente as chances de localização de forma mais rápida. Além da descrição da vítima, o alerta emite descrições de qualquer indivíduo suspeito de envolvimento no crime”, explicou o deputado.

A adesão do Paraná ao Amber Alert ocorre na semana em que se celebrou o Dia Internacional das Crianças Desaparecidas, comemorado no último sábado (25). Este marco coloca o Paraná ao lado de estados como Ceará, Minas Gerais e Distrito Federal, onde o serviço já está ativo desde agosto de 2023.

Anibelli Neto enfatizou o compromisso da Assembleia Legislativa em colaborar para a formulação de políticas públicas que melhorem a vida dos cidadãos. “Parabéns e muito obrigado ao governador e aos representantes dos órgãos de segurança pública pela adesão ao Amber Alert. Somos efetivamente um Estado de gente que trabalha e cuida.”

O deputado concluiu sua fala destacando a importância desta iniciativa para a segurança e o bem-estar das crianças e jovens do Paraná, reforçando o compromisso do estado em ser pioneiro na proteção dos seus cidadãos.