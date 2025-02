Deputado Welter anuncia investimentos do Novo PAC para Foz do Iguaçu e região

Foz do Iguaçu e cidades da região Oeste do Paraná estão prestes a dar um salto histórico em qualidade de vida e desenvolvimento sustentável. O Governo Federal, por meio do Novo PAC Seleções, destinará mais de R$ 49 bilhões para todo o Brasil, com projetos estratégicos em saúde, educação, mobilidade urbana, saneamento e habitação. O deputado federal Elton Welter (PT), comprometido com o progresso da região, destacou a importância desses investimentos para a transformação do cotidiano das famílias e trabalhadores locais.

“Desde o início do mandato, o presidente Lula tem olhado com atenção especial para Foz do Iguaçu, contando com o apoio fundamental da Itaipu Binacional. Agora, com o Novo PAC, garantimos melhorias que vão mudar a realidade da nossa gente. Transporte moderno, drenagem eficiente, mais escolas e creches, infraestrutura urbana de qualidade e suporte ao turismo significam mais empregos, mais dignidade e uma Foz do Iguaçu mais forte e justa para todos”, afirmou o deputado.

Destaques dos investimentos em Foz do Iguaçu e região:

Foz do Iguaçu:

Renovação da frota de transporte público com novos ônibus elétricos;

Projetos de drenagem para combater alagamentos e enchentes em áreas críticas;

Construção de novas creches e escolas de educação infantil;

Implantação de escolas em tempo integral;

Modernização da infraestrutura urbana para fortalecer o turismo e o comércio local.

Santa Terezinha de Itaipu e São Miguel do Iguaçu:

Expansão do saneamento básico e melhorias na infraestrutura viária.

Medianeira:

Ampliação do sistema de esgotamento sanitário, elevando a qualidade de vida dos moradores.

Esses investimentos são estratégicos para consolidar Foz do Iguaçu como um polo de desenvolvimento sustentável. Com melhorias na infraestrutura, a cidade estará mais preparada para receber os milhares de turistas que visitam as Cataratas do Iguaçu, o Parque Nacional e a Itaipu Binacional, garantindo uma experiência mais organizada, acessível e memorável.

“Investir em Foz do Iguaçu é investir no potencial econômico e social da nossa gente. Estamos construindo um futuro mais justo e próspero para todos os paranaenses”, reforçou o deputado Welter.

Investimentos em Curitiba e Região Metropolitana:

O Novo PAC trará avanços com ampliação do BRT, melhorias na Linha Verde e estudos para implantação do VLT conectando Curitiba ao Aeroporto Afonso Pena. Haverá também ampliação de terminais e modernização da frota de transporte coletivo.

Apoio a cidades menores:

O Novo PAC também atenderá cidades menores com investimentos em saúde, educação e saneamento. “Queremos que cada recurso investido traga mais dignidade e desenvolvimento para os paranaenses, seja nas grandes cidades ou nos pequenos municípios”, disse Welter.

Inscrições abertas a partir de 24 de fevereiro:

Os projetos do Novo PAC podem ser inscritos no portal gov.br/novopac, conforme os editais dos ministérios executores.