Deputado Welter e comitiva defendem campus do IFPR em Marechal Cândido Rondon

O deputado federal Elton Welter (PT) esteve nesta terça-feira (6), no Ministério da Educação acompanhando comitiva do município de Marechal Cândido Rondon. “Na ocasião, dialogamos com o diretor da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), Charles Souza. A ideia é sensibilizar as autoridades para a necessária e exequível instalação de um campus do Instituto Federal do Paraná em Marechal Cândido Rondon”, disse o deputado.

Participaram o prefeito de Marechal, Adriano Backes (PP); o reitor do IFPR, Adriano Willian; os vereadores, Fernando Negre (PT); vereador Juliano de Oliveira (PP) e vereador Rodrigo Marciano Pulga “Verde” (PP). Além de lideranças do Município.

Para Welter,a reunião no MEC representou a união e foco. “Nossos esforços conjuntos são no sentido de construir meios para, inicialmente, se instalar um Centro de Referência do IFPR em Marechal, em uma estrutura física já existente que poderá abrigar o início das atividades, até a efetivação de nossa luta pela concretização do Campus no município de Marechal Rondon, um sonho sonhado coletivamente”, Marechal está pronta e a população merece”. finalizou o deputado”, disse