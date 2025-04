Deputados e autoridades prestigiam desfile do aniversário de Guaratuba

Anibelli, Denian, capitão Tinoco, Lense, Simone Lense e Evani Justus | foto: Prefeitura de Guaratuba

O desfile cívico dos 254 abis de Guaratuba, nesta terça-feira, 29 de abril, contou com a presenças dos deputados estaduais Anibelli Neto (MDB) e Denian Couto (Podemos) que, hoje, são os representantes oficias da cidade na Assembleia Legislativa.

Também estiveram presentes o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, o comandante da Capitania dos Portos do Paraná (CPPR) da Marinha do Brasil, Capitão de Mar e Guerra Mauricio Tinoco dos Santos Benvenuto, a diretora do Fórum de Guaratuba, juiza Marisa de Freitas e vereadores.

As comemoração do dia tiveram com o hasteamento da bandeira na Praça Coronel Alexandre Mafra (Praça Central), contando com a participação de autoridades municipais, estaduais e representantes das forças policiais.

A partir das 9h, ocorreu o desfile na Avenida 29 de Abril, reuniu 45 grupos, entre entidades municipais e estaduais, CMEIs, escolas municipais, colégios estaduais, instituições escolares privadas, fanfarras, a Banda da PM, sociedade civil e forças de segurança.

As autoridades foram recepcionadas pelo prefeito Mauricio Lense (Podemos), pela primeira-dama e secretária do Bem-Estar e Promoção Social, Simone Lense e pela vice-prefeita e secretária da Educação, Evani Justus (MDB).