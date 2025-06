Festival de Cinema de Curitiba homenageia Cyro Matoso, cineasta de Paranaguá

14º Olhar de Cinema transformou a Ópera de Arame em uma grande sala de cinema | foto: Lina Sumizono

Até quinta-feira (19), acontece o 14º Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba, um dos eventos mais importantes da sétima arte no Brasil, reunindo uma programação com mais de 90 filmes de todo o mundo, com sessões em diferentes locais da capital paranaense.

Os ingressos custam R$ 8,00 (meia-entrada), R$ 16,00 (inteira) e há sessões gratuitas.

Na quarta-feira (18), acontece a cerimônia de premiação, reconhecendo produções em diversas categorias e valorizando talentos do cinema nacional e internacional.

Entre um dos prêmios da edição, está o Prêmio Avec-PR, da Associação de Cinema e Vídeo do Paraná, que homenageia o cineasta Cyro Matoso. A premiação será concedida a um curta ou longa-metragem da Mostra Mirada Paranaense, um espaço que promove um panorama da produção audiovisual do Paraná, com um olhar dedicado a filmes de todo o estado.

Cyro Matoso

Cyro Matoso | foto: Divulgação

A homenagem no Prêmio Avec – PR no festival simboliza a resistência e afeto pela cultura local, valorizando a estética artesanal e elencos locais adotados pelo cineasta, que transformou limitações em poesia visual.

Autodidata, o diretor e artista plástico radicado em Paranaguá, eternizou o litoral paranaense nas telas com obras autorais que combinam lendas, religiosidade e cultura caiçara. Seu primeiro filme, lançado em 1975, “Aparição da Virgem do Rocio”, foi premiado nacionalmente e sua jornada foi retratada no documentário de Bruno Costa, “CineMatoso” (2010).

Os jurados do Prêmio Avec-PR são a roteirista, diretora e artista audiovisual Bea Gerolin; a pesquisadora, produtora cultural e educadora, Cristiane Senn; e a programadora, diretora artística e curadora, Waleska Antunes.

Mostra

Cena do curta ‘Entre Sinais e Marés’, na Mirada Paranaense

A Mostra Mirada Paranaense deste ano é composta por: “Notas Sobre um Desterro” (Dir. Gustavo Castro | Brasil | 2025 | 80’); “A Mão Invisível” (Dir. Fernando Moreira | Brasil | 2024|16’); “Areia” (Dir. Ive Machado, Gustavo Ribeiro | BRasil | 2024 | 7’); “Bem Me Quer, Mal Me Quer” (Dir. Victoria Spitzner, Gabrielle Santana |Brasil| 2025| 14’); “Dança dos Vagalumes” (Dir. Maikon Nery | Brasil | 2025 | 25’); “Entre Sinais e Marés” (Dir. João Gabriel Ferreira, João Gabriel Kowalski |Brasil |2025|14’); “Fabulosas – Operação Aranha” (Dir. Th Fernandes, Lua Lambertti | Brasil | 2025 | 15’); “Guairacá” (Dir. Luan Rodrigues | Brasil | 2025 | 18’); e “Interior, Dia” (Dir. Luciano Carneiro, Paulo Abrão| Brasil | 2025|20’).

Para mais informações acesse o site oficial www.olhardecinema.com.br ou pelas redes sociais oficiais, pelo Instagram @olhardecinema, pelo Tik Tok @olhardecinema, X-Twitter @Olhardecinema_ e Facebook.com.br/Olhardecinema

O 14º Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba tem produção da Grafo Audiovisual, com realização do Ministério da Cultura – Governo Federal. O projeto foi aprovado no Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura | PROFICE da Secretaria de Estado da Cultura | Governo do Estado do Paraná.

14º Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba

Data: 11 a 19 de junho de 2025

Site oficial: www.olhardecinema.com.br

Ingressos: R$ 8,00 (meia-entrada), R$ 16,00 (inteira). Há também sessões gratuitas – consultar programação.

Fonte: Tip Mídia