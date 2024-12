DER homologa edital da duplicação da PR-412 entre Matinhos e Pontal do Paraná

Foto: DER

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) homologou o resultado da licitação para duplicar a PR-412 entre Matinhos e Pontal do Paraná. O prazo de execução é da duplicação é de 1.080 dias corridos – cerca de três anos – após emissão da ordem de serviço.

Agora serão realizados trâmites internos seguidos da assinatura do contrato, com o Consórcio TE PR-412 Matinhos, composto pelas empresas TCE Engenharia Ltda. e Ellenco Construções Ltda. O custo da obra é de R$ 274,5 milhões. O consórcio ficou em segundo lugar na oferta de preço e foi escolhido após a primeira empresa colocado na proposta de preço ser inabilitada. A AM2 Brasil Engenharia Ltda. apresentou uma proposta de R$ 213.830.624,56, mas teve a documentação rejeitada pela comissão de licitação do DER.

Rodovia de concreto, marginais e ciclovia

A obra vai atender um trecho de 14,28 quilômetros, iniciando próximo à ponte sobre o Canal de Matinhos (Matinhos) e seguindo até o entroncamento com a PR-407, no balneário de Praia de Leste (Pontal do Paraná). Está prevista uma pista central em pavimento rígido de concreto, vias marginais em pavimento asfáltico, novas pontes sobre o rio Matinhos e sobre o rio Balneário, e um viaduto no entroncamento da rodovia com a avenida Curitiba.

A pista atual terá sua plataforma alargada para ambos os lados e o pavimento existente demolido, dando lugar ao pavimento rígido de concreto, com placas de 21 centímetros de espessura. Uma barreira de concreto vai separar as pistas duplicadas, enquanto canteiros separarão o eixo central das marginais, exceto por agulhas de entrada e saída.

As vias marginais terão sentido único, com estacionamentos, uma calçada para pedestres e ciclovia bidirecional cada uma. Sob estas será posicionada a rede de drenagem de águas da rodovia, buscando evitar o remanejamento de interferências, como redes subterrâneas e postes. A iluminação será instalada na pista central, nas vias marginais, no viaduto e próximos às pontes, nos passeios e ciclovias, entre outros locais.