Desesperado, Bolsonaro solta fake news sobre Foz do Iguaçu, diz Zeca Dirceu

Zeca Dirceu com estudantes e professores da Unila | foto: Assessoria

O deputado Zeca Dirceu (PT) disse nesta sexta-feira (7), que Bolsonaro está desesperado e propaga agora mais notícias falsas de toda ordem e pouco se importa com as consequências e repercussões negativas que podem prejudicar setores importantes da economia brasileira. “Bolsonaro compete com Milei para ser o mais capacho de Trump na América do Sul. Desesperados com as pesquisas que apontam a reeleição do presidente Lula (PT), os bolsonaristas atacam agora a comunidade árabe da tríplice fronteira e o turismo de Foz do Iguaçu. A última afirmou que a região da cidade paranaense é reduto de terroristas árabes”, afirmou.

Nesta quinta-feira (6), o portal Metrópole registrou que os bolsonaristas fizeram chegar ao presidente Trump preocupação com a presença de células terroristas do Hamas e Hezbollah na tríplice fronteira. “Isto é uma paranoia inventada em 2006 que prejudicou o turismo de Foz do Iguaçu e agora está sendo requentada pelos bolsominions. A região não tem célula terrosrista alguma, tem uma comunidade árabe forte e representativa. São comerciantes, professores, médicos, empresários, vereadores e trabalhadores. Esta é uma agressão gratuita e que pode ainda prejudicar o turismo da tríplice fronteira que recebe mais de três milhões de visitantes nos três países: Brasil, Paraguai e Argentina”, disse o deputado.

Ainda nesta sexta-feira, 7, Bolsonaro disse à jornalista Mônica Bergamo na Folha de S. Paulo que vai instalar uma base militar norte-americana na tríplice fronteira, que seguirá Trump e vai retirar o Brasil de organismos internacionais como a OMS e o Brics. Disse ainda que fará um “acordo militar parrudo” com os EUA para acabar com a presença de terroristas na região de Foz do Iguaçu. “Eu vou permitir que seja instalada uma base militar dos EUA ali”, afirmou.

Turismo

A vilania e a sede de poder não têm limites para Bolsonaro, segundo Zeca Dirceu. “Ele está inelegível e fica tentando movimentar sua claque com mentiras, falsidades e manipulações numa afronta aos iguaçuenses com essa sandice sobre a presença dos terroristas na fronteira. A cidade trabalhou muito para reverter a imagem negativa provocada por factoides deste tipo. Saiu de casa dos 900 mil visitantes em 2006, pelo medidor do Parque Nacional do Iguaçu, para mais de dois milhões em 2019, mais do que o dobro de visitas em 13 anos e número que deve ser lançado entre 2025 e 2026”.

“Foi um trabalho árduo e de fôlego que teve participação direta da Itaipu Binacional, da prefeitura, empresários, operadores de turismo e imprensa. Culminou na campanha que elegeu em 2012 as Cataratas do Iguaçu, compartilhadas com a Argentina, como uma das sete maravilhas da natureza no mundo. Agora vem um aloprado desses apostar no quanto pior melhor sem se preocupar que o turismo é a principal atividade econômica da região fronteiriça”,

A tríplice fronteira tem mais de 50 mil árabes e seus descendentes estão. Foz do Iguaçu tem duas mesquitas – uma sunita e outra xiita – cartões postais da cidade. Neste ano, duas vereadoras – Anice Gazzaoui (PP) e Yasmin Hachem (PV) – e um vereador -Adnan El Sayed (PSD) – da comunidade árabe foram reeleitos na Câmara Municipal.