Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias recolhe 1 tonelada em Guaratuba

No último sábado, dia 21 de setembro (sábado), Guaratuba foi palco de mais uma iniciativa voluntária para minimizar os impactos da Pandemia do Plástico nos mares do mundo. O tempo colaborou e 150 voluntários entre crianças e adultos se engajaram no desafio de percorrer os 22 km de praia e retirar resíduos que encontravam pelo caminho.

Após quatro horas de atividades, 1,1 tonelada de resíduos foram coletados e encaminhados para triagem na usina de reciclagem da cidade.

O evento “Por um Mar sem Lixo” chamou a atenção para o “Clean Day”, dia em que no mundo todo pessoas se engajam na limpeza de rios e praias, fazendo parte da Década dos Oceanos e do Objetivo 14 (Proteger a Vida Marinha) dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), da ONU. Também ajudou a conscientizar sobre a importância de preparar a cidade para mais uma temporada de veraneio, com suas praias e restingas limpas e preservadas.

A atividade foi organizada pelo Instituto Guaju e contou com apoio de diversas instituições, inclusive da imprensa local e do projeto Amigos do Mar, que reuniu pais e crianças nesta missão.

A novidade desta edição será a realização de um sorteio entre todos os voluntários participantes que concorrerão à possibilidade de navegar pela baía de Guaratuba para viverem a experiência da “revoada dos guarás” promovida pelo Instituto Guaju.