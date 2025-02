Documentos de pescadores e da Prefeitura de Paranaguá são encontrados no lixo

Na manhã desse sábado (15), documentos de pescadores e da Prefeitura de Paranaguá foram encontrados descartados nos fundos de uma loja de materiais de construção na Vila Nova, Ilha dos Valadares. A denúncia circulou nas redes sociais e gerou grande repercussão.

O secretário regional da Ilha dos Valadares, Marcelo Dias, atendendo a uma solicitação do prefeito Adriano Ramos, esteve no local para verificar a ocorrência. Foram encontrados documentos pessoais, pastas, fotos e notas fiscais jogados em uma área frequentemente usada por moradores para o descarte de lixo, posteriormente recolhido pela empresa responsável pela limpeza urbana.

A Guarda Civil Municipal (GCM), que atua em questões ambientais, acompanhou a vistoria, registrou o caso e coletou informações com moradores. No entanto, não foi possível identificar o responsável pelo descarte irregular, impossibilitando uma autuação.

A Secretaria Regional da Ilha recolheu os documentos e o prefeito Adriano Ramos, após cumprir agendas, também esteve no local acompanhado de um funcionário da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Com uma pá, ele ajudou na remoção do lixo, colocando parte dos resíduos em uma caminhonete e solicitando um caminhão para recolher o restante.

Em uma publicação nas redes sociais, o prefeito explicou o ocorrido e fez um apelo para que a população respeite os locais e horários da coleta de lixo, reforçando que o serviço é realizado regularmente tanto na ilha quanto em outros bairros da cidade.