Dois filmes parnanguaras têm pré-estreia gratuita hoje

Dois filmes parnanguaras tem pré-estreia gratuita nesta segunda-feira (24), no Auditório da Instituição de Ensino Isulpar, em Paranaguá. O documentário “Mar e Fé” e o filme “Entre Fantasias”, dirigidos por Mariana Zanette, da produtora Pixirão Cine, serão exibidos para a avaliação da comunidade.

Além dos longas, dois clipes produzidos pela diretora também participarão da Mostra. Uma tradutora e intérprete de libras também fará a tradução simultânea das obras para a plateia.

Os projetos foram contemplados pela Lei Paulo Gustavo, conforme o disposto no Edital de Chamamento Público nº 017/2023, e foi lançado pela Prefeitura de Paranaguá, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico.

“Estamos muito felizes com essa oportunidade de levar nossas histórias para o público de Paranaguá. A Lei Paulo Gustavo tem sido fundamental para impulsionar os agentes culturais da cidade e a estreia representa o resultado de um trabalho feito com dedicação e carinho”, afirmou Zanette. “Nossa expectativa é que o público se emocione e se identifique com as narrativas apresentadas, fortalecendo ainda mais a valorização da nossa cultura”, complementou a diretora.

O secretário de Cultura e Patrimônio Histórico de Paranaguá, Ivan Lapolli Filho, também ressaltou a importância da iniciativa. “Fico muito feliz em apoiar os agentes culturais de Paranaguá, que tiveram seus projetos aprovados pela Lei Paulo Gustavo. Convidamos toda a população para prestigiar as apresentações nesta segunda-feira”, convidou Lapolli.

Os audiovisuais contaram com a participação majoritária de artistas locais e focaram na divulgação da cultura caiçara. “Poder fazer audiovisual, trabalhar com o ofício que eu gostaria de trabalhar, é realmente um grande presente. Inclusive o ‘Entre Fantasias’ é o filme que estamos rodando para ir para festivais e colocar Paranaguá no cenário do audiovisual nacional”, comentou Zanette.

Mar e Fé

O documentário acompanha a tradicional Folia do Divino na Procissão de Nossa Senhora dos Navegantes e pela Romaria do Divino. A produção foi de Tainara Baságlia, Mestre Aorelio Domingues, Poro de Jesus e Mestre Aldemir Neves, Jairinho da Bandeira, Romildo do Rosário, entre outros devotos.

Entre Fantasias

A obra conta a história de Dona Marcelina, uma costureira de 65 anos apaixonada pelo carnaval, que enfrenta o desprezo dos filhos evangélicos pela ligação com a festa popular. Aproximadamente 60 pessoas do Coletivo de Audiovisual Pixirão Cine, por meio da produtora audiovisual W7films, participaram do filme.

No elenco estão presentes nomes importantes na cultura da cidade como Sueli Costa, Rogério Soares, Breno Oberdan, Luma Zanette, Malu Zanette, Wanderlem Silva, Juliana Damborowiski, a dupla Édison Venâncio, Adilson Ferreira e Bloco Macambira, Felipe Orlandino, Josué Henrique, André Marques, entre outros. De Curitiba, participam a assistente de direção e figurino, Viv Follador, e a atriz Mila Leão.

Pré-estreia de “Mar e Fé”, “Entre Fantasias” e videoclipes

Direção: Mariana Zanette

Produção: Pixirão Filmes

Data: Segunda-feira (24)

Horários:

19h: Exibição do documentário “Mar e Fé”

20h: Exibição do filme “Entre Fantasias”

Local: Auditório da Isulpar – R. João Eugênio, 534 – Costeira, Paranaguá

Entrada: Gratuita