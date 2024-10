Guaratuba lança editais com R$ 76 mil do Governo Federal para projetos artísticos

Guaratuba lança editais com R$ 76 mil do Governo Federal para projetos artísticos

A Prefeitura de Guaratuba divulgou dois editais de chamamento público para produção de videoclipe, oficinas e apresentações artísticas.

Os editais são realizados com recursos do Governo Federal repassados por meio da Lei Complementar nº 195/2022 – Lei Paulo Gustavo. Os valores são saldos remanescentes dos recursos destinados pelo Ministério da Cultura ao Município.

Conforme a prefeitura ressalta, “a Lei Paulo Gustavo viabiliza o maior investimento direto no setor cultural da história do Brasil e simboliza o processo de resistência da classe artística durante a pandemia de covid-19, que limitou severamente as atividades do setor cultural. É, ainda, uma homenagem a Paulo Gustavo, artista símbolo da categoria, vitimado pela doença”.

Os O prazo para inscrição nos dois editais encerra no dia 10 de novembro de 2024.

No edital 001/2024, um projeto será contemplado no valor de R$ 7.014,69 e o prazo para execução é até 31/12/2024. O valor será destinado à produção de um videoclipe de artistas locais. Leia edital no final do texto ou aqui.

No edital 002/2024, serão contemplados 17 projetos. O valor total é de R$ 69.385,56, que serão divididos entre as categorias descritas no edital, com prazo de execução de até 12 meses a contar do recebimento do recurso. Leia edital no final ou aqui e aqui (correção).

Desenvolvimento de oficinas: R$ 25 mil (5 x R$ 5 mil) *ver correção no edital no último arquivo

Apresentações artísticas e culturais:

Até R$ 4.128,52 para Dança (2 x R$ 2.064,26);

Até R$ 4.128,52 para Música (2 x R$ 2.064,26);

Até R$ 4.128,52 para Teatro (2 x R$ 2.064,26);

Projetos culturais:

Até R$ 8.000,00 para Artes Plásticas, Artes Visuais e Artesanato (2 x R$ 4.000,00);

Até R$ 8.000,00 para Expressões Populares (2 x R$ 4.000,00);

Até R$ 4.000,00 para Leitura, escrita e oralidade (2 x R$ 4.000,00);

Até R$ 12.000,00 para Projetos livres (3 x R$ 4.000,00).

Editais

Videoclipe

Oficinas e apresentações

Correção