Domingo em Guaratuba tem o 1º evento de Artes Urbanas

Acontece neste domingo (17), o dia todo, na Praça do Complexo Esportivo, no Canela, o 1º evento de Artes Urbanas, organizado pelo coletivo Escola de Rua.

As atividades começam às 9h, com uma oficina de grafitti que vai até às 16h, com pausa entre as 12h e as 13h. O último evento é a Batalha de Rimas, das 18 às 20h.

“Temos o foco inicial de atingir jovens acima de 14 anos, e que tiveram pouco ou nenhum contato com esse tipo de arte (grafitti)”, informa a Escola de Rua.

Mas o evento é para todas as idades. Quem levar as crianças poderá aproveitar a cama elástica. Também tem a Feira de Artesanato da equipe do Icac (Instituto Canto do Caiçara).

Confira a programação:

Oficina de Grafitti – 9h Às 16h

Faça sua inscrição através do link

As vagas são limitadas.

Poesia Slam – 16h às 18h

Com coletivo Slam Ressoa

Batalha de Rima – 18h às 20h

Com coletivo SoloSul041

DJ Rasta trilha sonora da tarde toda

Pocket Show com artistas locais

Cama elástica para as crianças!

Feira de Artesanato com a galera do Icac

Basquete de Rua

Local: Praça Do Complexo Esportivo

Rua Tocantins – Canela – Guaratuba



O que é a Escola de Rua

Escola de Rua é um coletivo que surgiu em Guaratuba entre os jovens que curtem a cultura de rua e suas artes. De acordo com a apresentação no Instagram, “os objetivos são promover eventos da cultura de rua, profissionalizar, palestras, oficinas – tanto de recreação quanto formação -, trazendo professores para aprofundar assuntos da cultura de rua, e, também, artistas com repertório de ensino, para gerar reflexão e pensamento crítico à juventude”.

Para a realização desses objetivos, a escola de rua recorre a ambientes e lugares públicos, como meio para ampliar as possibilidades de lazer e entretenimento.”

Escola e rua é um coletivo que busca movimentar ações voltadas à cultura de rua principalmente dos elementos do hip hop: Rap, Graffite, danças urbana, Dj’s e MCs (Mestre de Cerimônias) aliados ao Conhecimento. Com isso a gente quer estar ocupando as ruas da cidade com esse espaço para a juventude aguçando momentos de reflexão e crítica a partir da rua.”

Pretendemos assim organizar eventos de hip hop, fazer oficinas diversas como fanzine, lambe-lambe, dança, grafite e entre outras manifestações artísticas. Também pretendemos pensar sobre os precursores do RAP no Brasil como Sabotage, SNJ, Racionais, resgatando suas origens e seu legado.“