Duas mulheres são mortas em Pontal do Paraná e corpo é identificado em Paranaguá

Foto: Folha do Litoral

Duas mulheres foram encontradas mortas na manhã deste domingo (7), no Balneário Olho D’água, em Pontal do Paraná.

Uma delas foi atingida na cabeça e a outra no pescoço. Segundo a Polícia Militar, o crime teria acontecido na noite anterior, por volta das 21h de sábado. A PM foi chamada pela manhã e chegou ao local por volta das 10h.

Dentro de uma residência precária, foram encontradas anotações e registros relacionados ao tráfico de drogas. Uma das vítimas, foi identificada como Sônia Aparecida Maciel de Oliveira e a segunda como Jhennifer Carla Solinzues Chevonzk, de 33 anos.

Pontal do Paraná já teve 16 homicídios em 2024. No Litoral do Paraná já são 79.

35º homicídio de Paranaguá – Neste domingo, foi identificado pelo Instituto Médico Legal em Paranaguá, o corpo do rapaz encontrado na noite da última sexta-feira (5), na região do Embocuí, em Paranaguá. Trata-se de Lucas Cunha Rocha, de 23 anos.

A vítima foi atingida com seis tiros. Foi o 35° homicídio registrado em Paranaguá neste ano.