Duo Bardos Barbadus se apresenta no sábado, na Casa de Ideias, em Guaratuba

Neste sábado (8), o Duo Bardos Barbadus composto por Rogério Franzini & Sergio Penna, dois músicos conhecidos de Curitiba e com carreiras musicais bem extensas ao longo de mais de 30 anos de atividades artísticas no cenário nacional, se apresentam em Guaratuba, na lindíssima Casa de Ideias, situada na rua Padre Bento, 203.

O show viaja da MPB ao rock ‘n roll, passando pelo pop brasileiro, temas arranjados de uma forma lindamente peculiar para violão e cajon e um conjunto de vozes muito legais.

“Nosso intuito sempre foi o de despertar nas pessoas lembranças musicais que certamente boa parte da população têm de uma forma até lúdica onde contamos alguns momentos de nossas vidas conectados a estas canções”, conta a divulgação da dupla. “Esse mesmo show que estamos levando será apresentado Brasil afora em teatros e projetos culturais de resgate a música, bem como nas mini-tours que estamos preparando para Europa, porém por enquanto temos Portugal projetada em nossas aventuras. Duas semanas em terras lusas onde a música brasileira é respeitada e adorada”.

“Garantimos que embora o formato “enxuto” quem for não verá o arroz feijão que se vê em qualquer canto não, terá um ovo e uma saladinha além de um suculento pedaço de proteína musical”, sorri Franzini ao explicar o “menu musical” dos Bardos. “Eu e o Penna estamos há um bom tempo traçando metodologia de trabalho e repertório e nesse momento saindo da casca com os ‘Bardos Barbadus’ e acreditamos poder fazer as pessoas cantarem com a gente de Chico Buarque a Rappa de Dazaranha a Belchior, passando por Rita Lee, Lenine, Zé Ramalho e por aí vai, tudo de uma forma muito inusitada porém muito bem arquitetada na maneira do Penna tocar o violão com o groove dos batuques do meu cajon de colo.

Prometemos um show simples em formato, mas complexo em ritmos e arranjos, além de agradável aos ouvidos, garantimos repertório diferenciado, mas popular, sem mais delongas, compareçam se puderem, será uma noite incrível onde todos iremos nos divertir muito. Se você curte MPB, rock brasileiro clássico e standards da música Pop Brasileira certamente irá sair com vontade de quero mais.”