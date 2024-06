Edital de Matinhos da Lei Paulo Gustavo traz peça de teatro na UFPR Litoral

A Cia PalavrAção de Teatro da UFPR Litoral apresenta “A Bicicleta do Condenado”, peça teatral de Fernando Arrabal, sob direção de Alaor de Carvalho.

As apresentações acontecem nos dias 1º e 2, às 20h no Auditório da UFPR Litoral. O spetáculo é gratuito e terá Interprete de Libras.

O projeto foi aprovado pela Lei Paulo Gustavo no Município de Matinhos com o apoio do Departamento de Cultura, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes. O projeto ainda conta com apoio do Curso de Licenciatura em Artes, Proec/UFPR e Setor Litoral da UFPR.