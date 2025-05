Ekôa Park amplia projeto com estudantes da rede púbica de Morretes

Fotos: Albori Ribeiro / Ekôa Park

O Ekôa Park amplia parceria com a Prefeitura de Morretes e fortalece projeto de educação sustentável com estudantes da rede pública do município. Desde 2022, são desenvolvidas ações a conscientização sobre a conservação da Mata Atlântica para estudantes de escolas públicas de Morretes, município localizado dentro da Grande Reserva Mata Atlântica, no litoral do Paraná, onde o parque está situado.

Desde 2024, a disciplina de “Educação Sustentável” é ministrada a crianças entre 6 e 11 anos, duas vezes por semana, por uma equipe de professores, com o acompanhamento de profissionais do Ekôa Park que desenvolveram o conteúdo. O material didático escolar, desenvolvido em parceria com a Secretaria de Educação de Morretes, aborda temas como conservação da natureza, flora e fauna da Mata Atlântica, gestão de resíduos, crise climática, boas práticas ambientais, entre outros.

Foram atendidos mais de 200 alunos da rede pública do município. O material didático foi oferecido às escolas que atendem alunos de período integral (ou “jornada ampliada”). Participam as escolas municipais Professora Desauda Bosco Da Costa Pinto, Dr. Luiz Fernando de Freitas, Miguel Schleder e Escola Municipal Rural Benedita da Silva Vieira.

Em 2025, o projeto ganhou ainda mais força por meio de uma parceria ampliada com a Prefeitura de Morretes, que incluiu a integração da Escola Municipal Arlindo de Castro ao programa, ampliando o alcance e o impacto das ações na região. Agora, são cinco escolas, 250 alunos e 12 professores envolvidos no programa.

“Com o objetivo de aprofundar o engajamento de escolas, professores, alunos e famílias, o projeto está ampliando sua atuação. Este ano, além das atividades já realizadas nas escolas parceiras, o Ekôa Park vai promover visitas regulares ao parque. Durante essas visitas, as crianças terão a oportunidade de vivenciar o contato direto com a natureza, reforçando o aprendizado sobre a importância da conservação ambiental”, afirma Marília Fernandes, gestora ambiental do Ekôa.

Marília reforça que outro ponto relevante para o desenvolvimento e continuidade do projeto com excelência é o fortalecimento das parcerias com a Defesa Civil e a Acomarem (Associação Comunitária de Moradores de Morretes), que continuam sendo pilares essenciais na promoção da educação ambiental na região. “A realização de aulas de campo é uma das iniciativas previstas pela parceria, proporcionando uma imersão ainda mais significativa no contexto ambiental local”, completa.

Formação docente é um elemento-chave

A capacitação dos professores participantes é outro fator crucial para o sucesso do programa. Com muitos docentes novos envolvidos no projeto, o Ekôa Park está implementando um calendário de formação com práticas pedagógicas inovadoras, com o intuito de fortalecer a metodologia e garantir que os professores possam transmitir, de forma eficaz, os conhecimentos adquiridos aos alunos.

“Por meio dessa formação contínua, o Ekôa Park pretende fomentar um ambiente de aprendizado mais envolvente e produtivo, tanto para os educadores quanto para os alunos. O acompanhamento próximo dos professores é visto como um fator decisivo para aumentar o engajamento dos estudantes e a participação das famílias no processo educacional”, explica Tatiana Perim, CEO e diretora-executiva do Ekôa Park.

Parceria com a UFPR

Outra novidade para 2025 é a parceria com a Universidade Federal do Paraná (UFPR), que, junto à Prefeitura de Morretes, implementou a instalação de caixas para abelhas nativas sem ferrão nas escolas participantes do programa. A ação será integrada ao projeto do Ekôa Park, que já conta com a presença dessas abelhas em suas instalações, criando uma abordagem ainda mais completa sobre a biodiversidade local.

“Com a inserção das abelhas nativas no currículo das escolas, o projeto Educação Sustentável não apenas aborda questões ambientais gerais, mas também enfatiza a importância da polinização e da preservação de espécies fundamentais para o equilíbrio ecológico. Ao longo dos anos, o Ekôa Park tem se consolidado como um importante agente de transformação social e ambiental na região de Morretes, ampliando suas parcerias e oferecendo educação que integra teoria e prática, com forte ênfase na conservação da biodiversidade. O projeto Educação Sustentável, em 2025, promete ser mais um marco no desenvolvimento de uma geração de cidadãos mais conscientes e engajados com as questões ambientais que impactam diretamente o futuro das novas gerações”, completa Tatiana Perim.

Mostra de trabalhos: um encontro de saberes e resultados

A tradicional Mostra de Trabalhos, realizada anualmente ao final do ano, terá mais uma edição em 2025, com data ainda a ser definida. O evento é uma oportunidade para que os alunos compartilhem os conhecimentos adquiridos ao longo do projeto, destacando as práticas e os aprendizados incorporados às suas vidas.

Calendário de atividades em 2025:

As escolas participantes do projeto Educação Sustentável em 2025 incluem:

E.M. Arlindo de Castro: 2º e 3º anos – Segunda-feira, das 15h10 às 16h05 e das 16h05 às 17h.

E.M. Prof. Desauda Bosco: 4º e 5º anos – Todos os dias no período da tarde.

E.M. Dr. Luiz Fernando de Freitas: 1º e 2º anos – Quinta-feira, das 9h20.

E.M. Miguel Schleder: Turma A (1º e 2º anos) – Manhã; Turma B (3º, 4º e 5º anos) – Tarde, na sexta-feira.

E.M. Benedita da Silva: 1º e 2º anos – Quinta-feira pela manhã.

Essas escolas seguem com um cronograma de atividades que inclui a presença regular dos alunos nas visitas de campo e na realização de atividades práticas que os conectam com os temas de conservação e sustentabilidade.

Sobre o Ekôa Park

O Ekôa Park é um paraíso ecológico localizado dentro da maior área contínua remanescente de Mata Atlântica, a Grande Reserva Mata Atlântica, que encanta e inspira por meio de experiências únicas e transformadoras, provocando a reconexão entre o ser humano e a natureza e o encantamento com a biodiversidade da Floresta Atlântica. Faz isso por meio das artes, experiências ecológicas, aventuras e do aprendizado, promovendo diversas atividades de lazer e entretenimento.

Sobre a Grande Reserva Mata Atlântica

A Grande Reserva Mata Atlântica é uma iniciativa voluntária que reúne diversos atores – públicos, privados, não governamentais e da academia – que, juntos, promovem ações de desenvolvimento regional com foco no turismo de natureza dentro do maior remanescente de Mata Atlântica do mundo, com cerca de 3 milhões de hectares de ambientes naturais conservados, localizado entre os estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Esta área é considerada um importante patrimônio natural, cultural e histórico, e a iniciativa visa promover este rico território como um destino de turismo de natureza, reconhecido nacional e internacionalmente.

Ekôa Park

Endereço: Estrada da Graciosa, Km 18,5 – São João da Graciosa/Morretes (PR)

E-mail: [email protected]

Horário de funcionamento: sextas, sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h

Ingressos: R$ 100,00 (inteira) / R$ 50,00 (meia). Crianças de até três anos não pagam

Mais informações: www.ekoapark.com.br

Fonte: Ekôa Park / Claudia Guadagnin