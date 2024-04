Ekôa Park cria agenda de contemplação da Mata Atlântica e rapel no balão

Uma vez por mês, o parque de experiências ecológicas localizado em Morretes promove a contemplação do Bioma no balão e, para os mais aventureiros, a atividade de rapel

Fotos: Albori Ribeiro/Divulgação Ekôa.

O Ekôa Park, o parque de experiências ecológicas localizado em Morretes deu início em abril à agenda de experiências de contemplação da Mata Atlântica e rapel no balão. As atividades com o Balão Cativo ocorrem uma vez por mês, em datas específicas: primeira aconteceu neste sábado (13) e a próxima será em 11 de maio .

O balão sobe a uma altura aproximada de 40 metros e fica preso ao chão por uma corda. Ele sobe e desce no mesmo lugar, possibilitando ao visitante a contemplação, nas alturas, e de dentro do cesto, das áreas de Mata Atlântica na qual o parque fica localizado.

Aos mais aventureiros, o Ekôa oferece a alternativa de fazer um rapel no balão, em que a pessoa sobe presa ao lado de fora do cesto e depois desce os 40 metros fazendo rapel pela corda.

O voo cativo custa R$ 140,00 e o rapel R$ 170,00. Esse é o valor por pessoa e o ingresso para o parque deve ser comprado à parte. Ele custa R$ 90,00 a inteira e R$ 45,00 a meia. Moradores de Antonina e Morretes também pagam meia. Crianças de até três anos não pagam.

A atividade acontece a partir das 8h da manhã, por ordem de chegada, e está sujeita a condições climáticas favoráveis. A altura mínima para fazer o voo cativo é de 1,40 metros de altura e, para o rapel, 1,60 m.

O Ekôa Park fica localizado no território da Grande Reserva Mata Atlântica, uma área que reúne três milhões de hectares de floresta nativa, localizada entre os Estados do Paraná, São Paulo e Santa Catarina. O território é um importante patrimônio natural, cultural e histórico e um valioso e singular destino de turismo de natureza, nacional e internacional.

Veja as próximas datas para as atividades com o balão:

11 de maio;

08 de junho;

13 de julho;

10 de agosto;

14 de setembro;

12 de outubro;

09 de novembro;

14 de dezembro.

Sobre o Ekôa Park

O Ekôa Park é um paraíso ecológico localizado dentro da maior área contínua remanescente de Mata Atlântica, a Grande Reserva Mata Atlântica, que encanta e inspira por meio de experiências únicas e transformadoras, provocando a reconexão entre o ser humano e a natureza e o encantamento com a biodiversidade da Floresta Atlântica. Faz isso por meio das artes, experiências ecológicas, aventuras e do aprendizado a partir da promoção de diversas atividades de lazer e entretenimento.

Sobre a Grande Reserva Mata Atlântica

A Grande Reserva Mata Atlântica é uma iniciativa voluntária que reúne diversos atores – públicos, privados, não governamentais e da academia – que, juntos, promovem ações de desenvolvimento regional com foco no turismo de natureza dentro do maior remanescente de Mata Atlântica do mundo, com cerca de 3 milhões de hectares de ambientes naturais conservados, localizado entre os estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Esta área é considerada um importante patrimônio natural, cultural e histórico, e a iniciativa visa promover este rico território como um destino de turismo de natureza, reconhecido nacional e internacionalmente.

SERVIÇO:

Ekôa Park

Endereço: Estrada da Graciosa, Km 18,5 – São João da Graciosa/Morretes.

E-mail: [email protected]

Horário de funcionamento: sextas, sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h.

Ingressos: R$ 90,00 (inteira) / R$ 45,00 (meia). Crianças até 3 anos não pagam.

www.ekoapark.com.br