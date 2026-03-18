Vamos dobrar a meta em Brasília, diz Zeca Dirceu no aniversário do pai, Zé Dirceu

O deputado Zeca Dirceu (PT) disse novamente nesta terça-feira, 17, que o PT vai dobrar a meta em Brasília com a eleição do ex-ministro Zé Dirceu (PT-SP) à Câmara dos Deputados em 4 de outubro. “Vamos dobrar a meta: a Câmara dos Deputados terá dois Dirceu a partir de 2027. Diz que quando tem aniversário, tem que ter presente e o melhor presente é esta reparação histórica e levar meu pai de volta à vida pública em Brasília”, disse Zeca Dirceu sobre o aniversário dos 80 anos de Zé Dirceu celebrado também na capital federal.

“Além de celebrar o aniversário, agradeço a todos que acompanham o meu pai em todos os momentos da vida. Nas horas boas, nas horas difíceis, nas horas de vitórias, nas horas de dificuldades. Gratidão minha, da nossa família, aos amigos e amigas, aos companheiros e companheiras de luta”, completou.

Zeca Dirceu disse que a volta do pai à Câmara dos Deputados representa o fortalecimento da “ação, organização e luta” do PT no Congresso Nacional. “O presente já está lançado e cada um de nós vai se dedicar muito para comemorar uma grande vitória do presidente Lula e de todos que representam este projeto de país focado em acabar com as desigualdades sociais, na continuidade das políticas sociais, na educação plena em todos os estágios da vida do brasileiro, consolidação da infraestrutura, transição energética e na soberania nacional”, disse.

Líder histórico do PT, Zé Dirceu reuniu políticos e integrantes do governo na celebração de 80 anos. Entre eles, estavam ministros como José Múcio (Defesa), Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais), Camilo Santana (Educação) e Geraldo Alckmin (vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços).

Na sua fala durante o aniversário, Zé Dirceu destacou a importância da reeleição do presidente Lula e reforçou a necessidade de mudar o perfil conservador do Congresso Nacional. Disse que o PT deve estar à altura dos desafios para garantir a soberania nacional e a continuidade das reformas sociais. “Completei oito décadas de vida e 60 anos de luta iniciados em 1965 contra a ditadura militar. Essa celebração não é só minha, mas de toda a geração que lutou pelas mudanças do país e aos que continuam a defesa da democracia”, afirmou.